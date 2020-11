Det smukke juletræ i Hedehusene blev tændt i stilhed fredag eftermiddag. Kun et par medlemmer af Hedehusene Erhvervsforenings bestyrelse var til stedet for at sætte blus på julelysene.

Se billederne: Julen er kommet til byen

- Normalt er juletræstændingen vores største event hele året, men i år må vi så gøre det i stilhed. Vi ved, at folk går afsindig meget op i, at det er et træ, der ser godt ud, så det håber vi, at alle også synes i år, siger Peter Kjeld Jensen, der er formand for Hedehusene Erhvervsforening - og i øvrigt manden, der »hopper ned i en brønd og sætter et stik i en dåse for at tænde lyset«, som han selv muntert udtrykker det.