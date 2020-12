Se billederne: Julehus spreder lys i mørket

- Vi er glade for at kunne sprede lidt juleglæde, og det giver da et lille kick, når jeg hører nogle forbipasserende rose det hele. Vi kunne jo godt vælge at holde det hele i baghaven, så vi kun kunne nyde de selv, men vi vil netop gerne dele det med naboerne og dem, der kommer forbi. Det betyder noget for os, at det betyder noget for andre, siger Gitte Stevens.