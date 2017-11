Se billederne: Hvis ikke alt fungerer på valgdagen, så ryger det tilbage på Thomas

Se billedserie Thomas Fremming, driftsleder i Driftsbyen i Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for alt det praktiske omkring valgdagen. Foto: Kasper Ellesøe

Taastrup - 21. november 2017

Det er et stort maskineri, der er i gang, både før og efter en valgdag. Valgsteder skal gøres klar, der skal køres stemmebokse ud og alt skal gøres klar til, at vælgerne kan afgive stemmer. Mange af de praktiske opgaver løser Driftsbyen i Høje-Taastrup Kommune.

Men også undervejs på valgdagen har man meget at se til for personalet i Driftsbyen. Sn.dk er blevet inviteret med ud af køre på valgdagen for at få et indblik i, hvad der kan være af praktiske opgaver.

- I princippet er hele driftsbyen standby i tilfælde af, at der sker noget. Men der er to ansatte, blandt andet mig, der har de akutte opgaver i forbindelse med valgdagen, fortæller driftsleder Thomas Fremming, der i nogle timer på valgdagen er på farten for at aflevere nogle vigtige papirer til afstemningsbogen på alle valgstederne.

Også hans chef, Tom Søderhamn, driftschef i Driftsbyen er med i disse timer.

- Papirerne må ikke komme i de forkerte hænder, og de skal afleveres personligt til valgsekretærerne, fortæller Thomas Fremming.

Vi er ude på tre valgsteder. På Borgerskolen, Taastrup Kulturcenter og Mølleholmskolen. Her bliver der hilst pænt på valgstyrerne, og der bliver talt om, hvordan dagen er gået indtil videre, og det hele ser ud til at spille.

Mens vi er på Borgerskolen, ringer Thomas Fremmings telefon. Det er fra et af de andre valgsteder. På Rønnevangsskolen er der ret køligt inde i valglokalet, så Thomas Fremming får sørget for, at en af hans medarbejdere kører ud og afleverer nogle tæpper. Det er bare én af de mange forskellige opgaver, han har på en valgdag, der for hans vedkommende begyndte klokken 05.00 tirsdag morgen.

Det er 14. gang Thomas Fremming har ansvaret for det praktiske omkring valget i Høje-Taastrup Kommune, hvor han ligesom Tom Søderhamn også er borger.

- Det betyder, at der også er lidt følelser med for os, for det hele skal bare fungere, siger Tom Søderhamn, mens Thomas Fremming supplerer.

- Politikerne vil gerne have, at det skal være nemt at stemme, og man skal kunne stemme tæt på sit hjem. Det er så vores opgaver at sørge for, at det er nemt, når man kommer til valgstedet. Vi skal sørge for, der er gode adgangsforhold, så også folk i rullestol kan komme ind og stemme uden problemer, siger han,

Det er også Thomas Fremming og kollegaerne fra Driftsbyen, der har været ude på valgstederne og sikre gode adgangsforhold, så der for eksempel ikke er løse sten eller andre forhindringer, der gør, at nogle vælgere måske vender om, fordi de ikke føler, at de kan komme ind og stemme.

- Det kan jo være afgørende for et parti, hvis der er 20 personer, der ikke kan komme hen og stemme, siger Thomas Fremming.

Noget af det største, han er kaldt ud til på en valgdag, er en container ved Borgerskolen, der stod foran indgangen. Firmaet, der havde sat den der, havde fået besked på at sætte den der, og de ville ikke flytte den, så i stedet måtte Driftsbyen selv ud og flytte containeren, så adgangsforholdene var gode.

Men det er også det, der gør det spændende.

- Jeg elsker valgdagene. Det er sjovt, og det er spændende, og alt skal bare spille. Borgmesteren og kommunaldirektøren kører rundt til de forskellige valgsteder og ser, om alt fungerer. Hvis ikke det gør det, så ryger det tilbage på os. Nogle år har jeg været så spændt op til valget, at jeg næsten ikke har sovet om natten, siger Thomas Fremming og fortæller, hvad det bedste er.

- Det bedste er samarbejdet, og at man kan se, at det kan fungere mellem os fra Driftsbyen, rådhuset og det tekniske personale på valgstederne og alle andre.

Når Thomas Fremming og Tom Søderhamn er rundt til valgstederne, bliver der hilst og snakket med de personer, der styrer valgstederne, og man kan tydeligt mærke, at det er en særlig dag.

- Man kan mærke, at dem ude på valgstederne sætter pris på vores arbejde, siger Thomas Fremming.

- Og vil gør meget for at være servicemindede, og vi giver os tid til en snak med borgerne, supplerer Tom Søderhamn.

Når valgdagen er slut skal alle stemmesedlerne køres til et lager på Taastrup Idrætscenter, hvor der er fintælling onsdag. Det er også Thomas Fremming og kollegaernes opgave.