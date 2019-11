Se billedserie Lejrcheferne Lillan Foged og Jens Harboe Malskær glæder sig til at se de mange orange telte skyde op i Hedeland, når Spejdernes Lejr indtager naturparken i sommeren 2022. Foto: Stina Felby Egerup

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Her skal Spejdernes Lejr 2022 holdes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Her skal Spejdernes Lejr 2022 holdes

Taastrup - 11. november 2019 kl. 15:26 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommeren 2022 vil store dele af Naturpark Hedeland ved Høje-Taastrup, Roskilde og Greve komme til at vrimle med spejdere.

Her skal et stort område tæt ved Skibakken i den nordøstlige del af Hedeland lægge jord til en kæmpe lejr for 40.000 spejdere fra hele Danmark og udlandet.

Dato ikke fastlagt endnu Lejren vil løbe af stablen i 10 dage i slutningen af juli måned, men den endelige dato er ikke fastlagt.

Det skal nemlig først koordineres mellem spejderne, Hedeland og de tre ejerkommuner Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, så lejren ikke kommer til at være i kambollage med andre store events i området.

Og de endelige rammer for lejren er heller ikke på plads endnu.

- Vi er enige om, at vi er forelskede og skal giftes, men hvordan brylluppet og ægteskabet skal være, skal vi først til at planlægge nu, lyder det fra Tina Vesth, direktør for I/S Hedeland, som driver den flotte naturpark.

Fantastisk ramme Værtskabet for Spejdernes Lejr 2022, som er Nordens største børn- og ungelejr, blev præsenteret i Hedeland mandag eftermiddag, hvor repræsentanter for spejderne, Hedeland og de tre ejerkommuner deltog.

- Hedeland Naturpark er fuldstændig fantastisk og er den absolut bedste ramme for, at vi kan vise hele Danmark, hvordan vi spejdere udlever vores mission om at give børn og unge udfordringer, friluftsliv og fællesskab, siger 33-årige Jens Harboe Malskær, der er den ene af to frivillige lejrchefer.

Det er dog ikke meningen, at kun spejderne skal have glæde af Hedelands skønne natur og de mange oplevelser, der følger med.

- Vi vil gerne hjælpe til med, at flere børn og unge får øjnene op for Hedeland både op til og under Spejdernes Lejr 2022, ligesom vi vil samarbejde med lokale foreninger og virksomheder om at skabe en helt særlig oplevelse for både de 40.000 deltagere og alle andre, der har lyst il at besøge lejren, siger 28-årige Lillan Foged, der er den anden lejrchef for den kæmpe lejr.

Passer på naturen Også de tre borgmestre er begejstrede for tanken om at få Spejdernes Lejr til Hedeland. Hver kommune har besluttet at afsætte 4 millioner kroner, og I/S Hedeland bidrager med 3 millioner kroner.

Heraf skal 6 millioner kroner ifølge aftalen gå til blivende installationer i Hedeland, eksempelvis vand, kloak eller el. Hvordan og hvor de præcis skal udmøntes er dog endnu ikke besluttet.

- Vi er meget opmærksomme på at passe på naturen herude. Vi har hele tiden fokus på balancen mellem beskyttelse og benyttelse, men området kan godt tåle at blive brugt mere, siger Tina Vesth.

Forberedelser i gang Forberedelserne til lejren er allerede i fuld gang.

I første omgang fokuseres der på opbygningen af den frivillige organisation, der bærer lejren, og dialog med spejdergrupperne i området.

Når lejren er i gang, er det erfaringen, at op mod 5.000 frivillige har været involveret.

Samtidig begynder samarbejdet med Hedeland om at gøre området klar til 2022.

relaterede artikler

Grønt lys - men ikke fuld opbakning til Spejdernes Lejr 06. november 2019 kl. 21:42

- Spejdernes Lejr vil være en kæmpe gevinst for hele området 06. november 2019 kl. 00:26