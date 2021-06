Se billedserie Sådan ser de nye shelters ud ved Egeskoven syd for Hedehusene Idrætspark. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Her er der bygget syv nye shelters i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Her er der bygget syv nye shelters i naturen

Taastrup - 24. juni 2021 kl. 11:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er mange naturområder i kommunen. Mange kender Røjlegrøften, Hedeland og Hakkemosen.

Men har du hørt om Egeskoven?

Det kan være et af de næste velbesøgte naturområder i Høje-Taastrup.

I hvert fald har driftbyens medarbejdere installeret fire splinternye og moderne shelters, hvor der både kan spises frokost og overnattes.

Det fortæller Kristel Jelstrup Hansen, landskabsarkitekt og projektleder i Høje Taastrup Kommune.

- De er virkelig fede. Man kan sidde og spise i shelterne, og så kan man lægge bordet ned. Der er et vindue i taget, så man kan få et view op til himlen, og man undgår at få regn i hovedet, siger Kristel Jelstrup Hansen.

Egeskoven ligger syd for Hedehusene Idrætspark i et »bælte« fra Brandhøjgårdsvej og mod øst. Her er der et lille indhak, hvor de fire shelters og en bålplads er.

Kommune har blandt andet en friluftsstrategi og så skal der laves visionsplaner for en lang række naturområder. Egeskoven og marken nord for skal omdannes til et bynært rekreativt område.

Kickstartet med shelters Selvom der endnu ikke er lavet en visionsplan for området, er man så småt gået i gang - blandt andet med de nye shelters.

- Vi har kickstartet det med shelterne. For der er pres på kommunens shelters. Så vi speeder det lidt op. Her kan institutioner tage ud og spise, og man kan overnatte i det fri og lave bål på bålpladsen, og der er jo vand og toilet lige oppe ved idrætsparken, fortæller Kristel Jelstrup Hansen.

I forbindelse med bålpladsen er der også bygget brændeskure. Og her er der en sjov historie.

- Driftbyen var i gang med at bygge shelterne, og så kommer der nogle frivillige forbi, som spurgte, om de kunne hjælpe. De blev enige om, at det kunne være et brændeskur, så driftbyen leverede materialer, og de frivillige byggede det. På den måde kan borgerne være med til at bidrage til området og tage ejerskab over det. Det var vi ret imponerede over, for det er bestemt ikke hverdag, men vi tager imod det med kyshånd, siger Kristel Jelstrup Hansen.

Der er også blevet bygget tre nye shelters tre forskellige steder nær Hakkemosen blandt andet tæt på kæmpen Teddy Venlig og på den anden side af søen. De er af samme type som dem ved Egeskoven.

relaterede artikler

Inspiration: Tag ud og nyd den lokale natur 22. januar 2021 kl. 11:47