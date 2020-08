Se billederne: Gymnasiestart med restriktioner og højt humør

Se billedserie Mathilde Hjort og SebastianBenjamin Frausing Olesen er netop begyndt i skole igen efter sommerferien. Trods corona har starten været god. Foto: Cecilie Bech Christensen Foto: NICOLAS STJERNSTROEM

Taastrup - 22. august 2020

Høje-Taastrup Gymnasium har startet en ekstra 1.g-klasse i forhold til sidste år, men årets skolestart var som så meget andet dette år ikke helt, som den plejer.

På grund af corona-restriktionerne var årets introfest aflyst, de nye elevers første møde med den traditionsrige gymnasiedans lancier var aflyst, og aktiviteterne på tværs af klasser og årgange var aflyst, for eleverne må kun være tæt sammen med dem, de går i klasse med, for at minimere risikoen for smittespredning.

Men for Mathilde Hjort, der netop er startet i 1.g på gymnasiet, fyldte corona-restriktionerne faktisk ikke særlig meget:

- Jeg kendte ingen herude, så jeg har bare været spændt på at starte et helt nyt sted med en masse nye mennesker. Og fordi der jo ikke har været nogen restriktioner i forhold til dem, man går i klasse med, har jeg ikke tænkt over, at der manglede noget. Der har været masser af nye oplevelser og indtryk, og der er blevet gjort meget for at ryste os sammen i klassen, siger hun.

Mathilde Hjort havde ikke rigtig gjort sig nogle forventninger om, hvordan det ville blive at starte på gymnasiet, men indtil videre har hendes oplevelse været positiv.

- De andre i klassen virker rigtig søde og imødekommende, selvom flere af dem allerede kender hinanden i forvejen. Og så havde jeg egentlig regnet med, at vi ville få lektier for fra dag 1, men der har været meget mere fokus på teambuilding og at lære hinanden at kende, siger hun.

Sebastian Benjamin Frausing Olesen, der går i 2.g og er tutor for de nye elever, kendte heller ikke nogen, da han startede på gymnasiet sidste år:

- Det kan godt virke lidt overvældende i starten, men man kommer hurtigt til at lære de andre at kende. Og fordi HTG ikke er så stor en skole, kommer man også til at kende dem fra de andre klasser og årgange.

Heller ikke Sebastian Benjamin Frausing Olesen synes, at begrænsningerne på grund af corona betyder så meget:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at introfesten er aflyst, men det hjælper meget, at der ikke er en masse foranstaltninger, når man er sammen med sin klasse.

I stedet for introfesten hjalp tutorerne de nye 1.g-klasser med at arrangere deres eget intro-arrangement klassevist efter skoletid.

- Vi tog ind til Bryggen i min klasse. Det var superhyggeligt, og stort set alle kom og viste engagement. Nogle havde taget vandpibe med, så det prøvede jeg for første gang, og ellers var vi ude at bade og hyggede os, fortæller Mathilde Hjort.

Sebastian Benjamin Frausing Olesen var sammen med den klasse, han er tutor for, på Herstedhøje:

- Vi sad og hyggede os med pizza og slik på nogle bænke omkring et bål. Vi spillede også lidt fodbold, men mest af alt sad vi bare og snakkede og lærte hinanden at kende. Det var stille og roligt, men rigtig hyggeligt.

Nu er hverdagen på gymnasiet så småt ved at gå i gang, og da der ikke længere er nødundervisning, foregår alle timerne igen fysisk på skolen inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes corona-anbefalinger.

I år er der på Høje-Taastrup Gymnasium startet fire stx-klasser, to hf-klasser og fire ASF-klasser for elever med autismespektrumforstyrrelser. I disse klasser går der omkring 16 elever i hver klasse.

