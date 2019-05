Se billedserie Der var e-sport-turnering i City 2 i weekenden. Privatfoto

Se billederne: Gik op i det med liv og sjæl: Unge dystede i e-sport

Taastrup - 06. maj 2019 kl. 16:17 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge fra e-sportsholdene i fritidsklubberne Engvadgård, Trillingeklubberne og Basen samt andre børn fra Høje-Taastrup Kommune dystede i weekenden i en e-sport-turnering i spillet Fortnite på torvet i City 2.

Over 30 børn og unge var med, ligesom de havde flere af deres venner med. Julia Frost fra Hedehusene er mor til Patrick, der var med på et af holdene fra Engvadgård i Hedehusene. Hun var meget begejstret for arrangementet.

- De unge mennesker gik op i det med liv og sjæl. Også fordi der var gode præmier. Der var fair game, og de gav hånd til hinanden og sagde tak for kampen. Det var super godt arrangeret, og det er bedre de bruger deres lørdag på at være til e-sport-turnering end at lave ballade. Der var fyldt med børn og unge hele dage, og det var super fedt at se dem og den gode holdånd. Det var et pissegodt arrangement, siger Julia Frost, der især roste, at turneringen også var for børn og unge i kommunen, der ikke gik til e-sport i en af klubberne.

E-sport er blevet utrolig populær på det seneste, og selvom mange har haft den forestilling, at de unge ikke laver noget og bare spiller computer, så er man ifølge Julia Frost nødt til at anerkende, at e-sport er kommet for at bliver.

- Jeg var selv meget imod det i begyndelsen, men vi er nødt til at omfavne e-sport. Man lærer også at tale pænt, når de snakker sammen i headset, og der opstår fællesskaber på kryds og tværs. Det er ligesom at spille fodbold eller badminton. Til fodbold og badminton kommer forældrene ud og ser deres børn spille. Det gør man ikke her, selvom det er super fedt at se på. men forældrene er nødt til at se, at det er noget, der er kommet for at blive, siger Julia Frost, der var en af de få forældre, der var til stede for at følge deres børns kampe på skærmen.

Hun fortæller også, at når man spille e-sport, betyder det ikke, at man ikke kommer ud og dyrker motion.

- Efter Patrick er begyndt til E-sport, er han også begyndt til kampsport to gange om ugen, og han træner i træningscenter en gang om ugen. Så han træner tre gange om ugen, og det har han aldrig gjort før, siger Julia Frost.

Det var et Patricks hold fra Engvadgård i Fløng, der vandt turneringen.

