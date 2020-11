Se billederne: Fra tætte boligblokke til tom jordmark

Det er ikke til at se det, hvis man ikke vidste det i forvejen: At der for bare et par år siden boede hundredvis af mennesker i hjertet af boligområdet Taastrupgaard, hvor der nu bare er en kæmpe jord-mark.

Det er for nylig offentliggjort, at yderligere 107 boliger skal rives ned for at leve op til kravene i ghettoloven, og derudover skal alle de resterende boliger renoveres. Derudover skal der også etableres mindre kvarterer og byrum i hele Taastrupgaard, blandt andet ved at renovere facaderne for at skabe nye særkendetegn og bryde de tilbageværende blokkes ensformighed.