Se billederne: Fødselsdag og åbning: Torvedage er med til at skabe byen

»Jeg er rigtig glad for, at så mange handelsdrivende bakker op omkring disse torvedage. Det, at vi har et godt handelsliv, er jo netop, fordi I alle bidrager og stiller op med de spændende boder. Og det, at alle de borgere her i Høje-Taastrup kommer og handler, er forudsætningen for, at det kan ske igen og igen. Torvedagene trækker heldigvis mange mennesker til, og det er derfor, det er blevet en rigtig god og rigtig hyggelig tradition, og jeg synes, at sådan noget er med til at skabe en by. Det er det, der giver stemningen, det er det, der giver identiteten og gør, at byen er spændende og levende at bo i,« sagde borgmester i sin tale, der åbnede sæsonens torvedage.