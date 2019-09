Se billedserie For 7. gang blev Flagdagen markeret ved et arrangement i Høje-Taastrup. Dagen startede med andagt i Taastrup Nykirke, fulgt af optog med faner og musik gennem Taastrup Hovedgade til Magdas Park. Her blev der traditionen tro lagt en krans ved mindestenen, og i aften holdes en komsammen for særligt indbudte. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Flagdag skudt i gang med festlig hædring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Flagdag skudt i gang med festlig hædring

Taastrup - 05. september 2019 kl. 11:46 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en stopfuld Taastrup Nykirke blev tre faner med Dannebrog her til formiddag båret ind til Prins Jørgens March som starten på en dag med tanke på Danmarks udsendte nu og siden 1948.

Læs også: Ringsted fejrede sine krigsveteraner

Det er 11. gang i Danmark, at den nationale Flagdag for Danmarks udsendte markeres den 5. september - og 7. gang i Høje-Taastrup.

Flagdagen handler om at anerkende og ære de mennesker, som er og har været udsendt til konflikter rundt omkring i verden. Såvel soldater som læger, sygeplejersker, politi, hjemmeværn og beredskab.

I Høje-Taastrup Kommune markeres dagen i dag ved et offentligt arrangement om formiddagen og et lukket arrangement for tidligere udsendte om aftenen på rådhuset. Det er kommunen i fællesskab med Høje-Taastrup Garderforening, der står for dagen.

Man begyndte med andagt i Taastrup Nykirke ved sognepræst Britta Raakjær Vind, der har sit daglige virke i Fløng Kirke, men som selv har været udsendt som flyverpræst for Flyvevåbnet i Irak tilbage i 2007. Det er tredje gang, hun står i spidsen for andagten på Flagdagen, og hun kalder dagen for både festlig og en vigtig begivenhed - også lokalt.

- Jeg er meget glad for, at jeg kan være med på Flagdagen og bidrage med det, jeg kan, siger hun og påpeger vigtigheden af, at man anerkender alle udsendtes indsats, da de bliver sendt af sted på tværs af fag og politisk overbevisning.

- Det betyder meget for mig, at det er noget, vi er fælles om, selvom vi indbyrdes er forskellige. De udsendte gør en indsats for enten fred, retfærdighed, nødhjælp eller sundhed, siger hun.

Selv var hendes egen opgave som udsendt at stå til rådighed for de øvrige udsendte som fortrolig samtalepartner uden hensyntagen til rang. Hun stod for gudstjenester og var med til at virke for fællesskabet i lejren.

Under andagten i Taastrup Nykirke var det i år første gang, at hun brugte sine egne erfaringer fra sin udsendelse i prædiken - specifikt med en bemærkning, om at man lever under helt andre forhold som udsendt set i forhold til hjemme i Danmark.

I sin prædiken kom hun også ind på Dannebrogs samlende betydning og symbolik samt på fællesskab og samhørighed.

Efter andagten fortsatte markeringen med et festligt optog ned gennem Taastrup Hovedgade med faner og tamburmusik. Ved Magdas Park på hjørnet af Skolevej og Taastrup Hovedgade blev der traditionen tro lagt en krans ved mindestenen.

For 1. viceborgmester Lars Prier (DF), er Flagdagen en særlig dag.

- Dagen betyder utrolig meget. Det var en idé jeg i al beskedenhed selv undfangede i sin tid. Det er en dag med fokus på veteranerne og de udsendte, som alle fortjener et skulderklap for deres indsats. Det er en højtidelig dag uden at den bliver for meget, og det er en god tradition, som vi skal fortsætte med, lyder det fra Lars Prier.

Flagdagen er i år også dagen, hvor kommunen indgår et samarbejde med Forsvarsministeriets Veterancenter.

Efter kransenedlæggelsen blev aftalen underskrevet på Domhuspladsen ved Taastrup Hovedgade. Her deltog borgmesteren og 1. viceborgmesteren fra kommunen og fra Veterancentret kom de opsøgende rådgivere Tine Yding Jensen og Jeanet Sofer.

Med aftalen anerkender Høje-Taastrup Kommune de lokale veteraner og deres særlige indsats for Danmark. Der er blevet udnævnt en særlig veteran-koordinator, som giver de lokale veteraner én indgang til kommunen.

Om vigtigheden af at markere Flagdagen siger borgmesteren.

- Vi har afholdt Flagdag i Høje-Taastrup Kommune siden 2013. Mange har i løbet af årene deltaget i den årlige begivenhed for at vise deres respekt, ære de udsendte og mindes - både om formiddagen i Magdas Park, hvor daginstitutionerne også finder vej og om aftenen til receptionen. Det er et synligt tegn på, at Flagdagens budskab er vedkommende for byens borgere, siger borgmester Michael Ziegler (K).

relaterede artikler

Veteraner blev hædret 05. september 2019 kl. 11:40

Video og billeder: Flaget gik til tops for veteraner 05. september 2019 kl. 10:40

Flaget hejses for de danske helte 05. september 2019 kl. 09:57