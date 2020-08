Se billederne: Farvel til en 'modig' rektor - og goddag til en ny

Mange af dagens taler var da også henvendt til ham, og han fik blandt andet stor ros for sin mangeårige kamp for at ændre den måde, studerende bliver fordelt på landets gymnasier. Han blev kaldt modig for at være den første rektor, der for mange år siden åbent meldte ud, at man særligt på Vestegnen stod over for en udfordring, fordi andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk steg hurtigt på nogen gymnasier. Det kan være med til at skabe et segregeret samfund, advarede Mogens Andersen både dengang og nu.