Se billederne: Et kig bag om scenen på Rigoletto

Et kæmpemæssigt spejl udgør underlaget på scenen i amfiteatret som en del af Opera Hedelands opsætning af Verdis Rigoletto.

Taastrup - 05. august 2021 kl. 19:27 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Erobringer, kærlighedens ild, hævn og store følelser er centrum i operaen Rigoletto.

Onsdag fik en gruppe læsere fra Sjællandske Medier mulighed for et unikt indblik i tilrettelæggelsen af årets opsætning i Opera Hedeland via en guidet rundvisning af operachef Claus Lynge i amfiteatret og kulisserne, umiddelbart før generalprøven på Rigoletto.

En forestilling som operagængerne har ventet ekstra længe på, fordi den sidste år måtte aflyses som så meget andet grundet corona-pandemien.

Tilpasset omgivelserne I sin tid åbnede Opera Hedeland med Rigoletto i 2002. Den version af samme opera, som vises i år, adskiller sig fra debuten, da den med operachefens ord er skabt til området - skabt til at blive opført udendørs både hvad angår lys, lyd og scenografi. Den pointe vender han tilbage til som en rød tråd i rundvisningen, mens anekdoter fra forskellige sæsoner modtages med smil fra læserne.

Der er tidligere brugt både campingvogn, helikopter, kran og biler som gimmicks. Og hvorfor ikke, for man er jo udenfor, og det kan lade sige gøre.

Kreativiteten har også ofte været synlig i valg af materiale til scenegulvet. I år udgøres scenen af et kæmpemæssigt spejl. Da læserne kommer forbi, står to unge kvindelige dansere og øver deres trin en sidste gang, inden genralprøven går i gang. Læserne får også et kig ned i orkestergraven, hvor nogle messingblæsere er ved at varme op, mens andre musikere fra Hedelands Festival Orkester så småt indfinder sig i graven klar til en særlig sommeropgave, som mange af dem holder af.

Bag scenen støder læsergruppen ind i årets instruktør, svenske Tobias Theorell, som på Claus Lynges opfordring fortæller lidt om tanken bag opsætningen: At han gerne vil gøre historien eventyrlig i sit udtryk.

I fuldt kostume og sminke beretter den danske operasanger Peter Lodahl, der som tenor synger partiet som hertugen af Mantua, om hvorfor han er glad for netop den rolle:

- Der er få tilfælde, hvor en tenor får lov at spille decideret dumt svin, men denne rolle er et af de tilfælde. Så er det bare vigtigt ikke at tage rollen med hjem, siger Peter Lodahl humoristisk.

En barsk opera Det er Giuseppe Verdi, som komponerede operaen Rigoletto, der er fra 1851. Handlingen foregår i den norditalienske provins Mantua ved hertugens hof, hvor hofnaren Rigoletto kæmper hårdt for anerkendelse. Hans lyspunkt er datteren Gilda. Men at beskytte hende fra livets modgang, viser sig at være umulig.

Operaen betegnes ofte som en af de mest barske i genren, den rummer også smuk musik og en af de mest kendte operaarier »La donna è mobile«, der oversat betyder »Kvinden er lunefuld«.

Læsergruppen kunne efter rundvisningen selv opleve historien fremført i Opera Hedelands version med naturområdet som malerisk baggrund og den bagvedliggende sø som ekko til scenespejlet.

Den svenske baryton, Fredrik Zetterström har rollen som Rigoletto, mens partiet som datteren Gilda synges af tyske Marie Heeschen.

Stadig billetter Det er fortsat muligt at opleve Rigoletto i Opera Hedeland.

- Der godt fyldt op i teatret, og vi glæder os over, at publikum ikke er nervøse over at komme til et stort udendørs arrangement som Opera Hedeland. Der er stadig ledige billetter til alle spilledage, men premieren nærmer sig udsolgt, siger Claus Lynge.

Premieren er fredag den 6. august. Herefter er der forestillinger fredag den 13. august og lørdag den 14. august.