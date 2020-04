Se billederne: Dronningens besøg gennem tiden

Et af de mest berømte besøg er nok, da dronningen indviede Høje Taastrup Station i 1986. Her klippede hun snoren til det, der skulle blive et af landets største trafikknudepunkter.

- Det er ikke mærkeligt, at det er en stor dag i dag for handicaporganisationerne, der nu står med et færdigbygget hus. Jeg håber, at det vil være til gavn og glæde for alle, der færdes her til dagligt og ved særlige lejligheder. Jeg kan se, at det rummer mange gennemtænkte detaljer, lød det fra Hendes Majestæt, der var den sidste taler i talerækken ved indvielsen.