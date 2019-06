Se billedserie Isabel Schwartzbach spiller hovedrollen som nonnen Maria, der bliver sat til at passe de syv von Trapp-børn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Se billederne: Do Re Mi fylder Hedeland

Taastrup - 20. juni 2019 kl. 13:51 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom onsdagens forpremiere på The Sound of Music fik en lidt brat afslutning, så nåede publikum at få et godt smugkig på nyopsætningen af den populære musical, der har premiere torsdag aften.

Omkring en halv time inde i anden akt, afbrød arrangørerne forestillingen på grund af et truende uvejr med lyn og torden, men inden da havde de medvirkende nået at synge mange af de kendte sange fra musicalen som Bjergenes sang (The Sound of Music), Seksten, snart sytten år (Sixteen going on seventeen), Hvad jeg særligt kan li' (My Favorite Things), Do Re Mi og Stig op på bjerget (Climb every mountain).

På scenen kan man opleve Isabel Schwartzbach i rolle som nonnen Maria, der bliver sat til at passe de syv von Trapp-børn. Morten Hemmingsen spiller Kaptajn von Trapp, mens Tommy Kenter har rollen som Max Detweiler og Elsebeth Dreisig er Abbedissen.

Og der var begejstring at spore blandt publikum for indsatsen på scenen. Flere udtrykte endda ærgrelse over ikke at have fået mulighed for at klappe af de medvirkende og give deres ros tilkende, fordi forpremieren måtte afbrydes så brat.

Afhænger meget af vejret Der er planlagt seks forestillinger i Hedeland, og der er allerede solgt mange billetter, især de seneste dage, hvor vejrudsigten for spilledagene har set lovende ud.

- Vejret ser ud til at være med os, og det har vi godt kunne mærke på billetsalget. Så vi er fortrøstningsfulde, siger Michael Morelli fra Miolto Arts & Music, der står bag nyopsætningen af The Sound of Music.

- Der skal dog stadig gerne sælges lidt flere billetter, særligt til de sidste par forestillinger i næste uge, så nu er vi spændte på, hvordan anmeldelserne af forestillingen kommer til at falde ud. Vi synes jo selv, det er en fejende flot forestilling, vi har fået sat op, så det håber vi også, at andre synes. Og gør de det, får billetsalget måske lige det sidste skub, siger han.

Han er dog godt tilfreds med forløbet indtil videre, og der har været stor interesse for musicalen.

Hvis The Sound of Music bliver en succes, er det planen, at Miolto Arts & Music skal opsættes en ny musical i Hedeland hvert år.

Bygger på sand historie The Sound of Music er den virkelige historie om, hvordan den unge novice Maria Rainer forlader klosteret for at blive guvernante for Kaptajn von Trapps syv børn, der er opdraget med militærisk disciplin. Snart vinder hun børnenes tillid og gradvist faderens hjerte. Det er også historien om den kompromisløse von Trapp, der nægter at tilpasse sig nazismen og i stedet vælger at flygte fra landet sammen med sin familie, da tyskerne marcherer ind i Østrig.

Musicalen The Sound of Music havde premiere på Broadway i New York på Lunt-Fontanne Theatre den 16. november 1959 og har således 60 års jubilæum i år.

Musicalen er blevet set af mere end 4 millioner mennesker i mere end 4.500 forskellige opsætninger på teatre verden over - hertil kommer de mange millioner, der har set den populære filmatisering med Julie Andrews og Christopher Plummer i hovedrollerne.

Og nu er turen altså kommet til Hedeland, hvor den har premiere torsdag den 20. juni klokken 20.30.

Den kan også opleves den 21., 22., 23., 28. og 29. juni.

Forestillingen varer cirka 2 timer og 45 minutter inkl. 25 minutters pause.

Vejrsituationen kan naturligvis få indflydelse på forestillingernes afvikling. Ved kraftig regn kan forestillingens start blive udsat i op til 30 minutter, eller forestillingen kan blive midlertidigt afbrudt undervejs.

Er der gennemført en samlet spilletid på over 30 minutter refunderes eller erstattes billetten ikke.

Er der gennemført en samlet spilletid på under 30 minutter, betragtes forestillingen som aflyst, og arrangørerne vil så vidt muligt tilbyde erstatningsbillet til en anden spilledag.

