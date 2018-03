Se billederne: De første beboere er flyttet til Nærheden

En af dem er 68-årie Rosa Væggemose, som var en af de første til at sikre sig et hus, da salget af boligerne i Solrækkerne åbnede den 13. november 2016.

- Det er så dejligt at stå her. Det er jo svært, at bedømme noget ud fra en tegning, men huset her lever i den grad op til mine forventninger. Jeg glæder mig meget til mit nye liv her, siger Rosa.