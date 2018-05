Se billederne: Dagplejens Dag til sol og musik

Se billedserie Dagplejens Dag blev fejret ved dagplejernes gæstehus i Hedehusene. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 09. maj 2018

Vejret stod på stærk sommersol, da dagplejere, deres dagplejebørn samt disses familier her til eftermiddag mødtes i Gæstehuset Kastanjebo i Hedehusene til Dagplejens Dag.

Derfor fandt de små og store deltagere også en skyggeplads at hygge sig på under et kastanjetræ.

Dagen er en landsdækkende årligt tilbagevendende begivenhed den anden onsdag i maj, der fejres forskelligt på lokalt plan.

I Hedehusene bliver børnene denne gang mødt af underholdning fra tre børnebibliotekarer Rasmus fra Taastrup Bibliotek samt Mette og Ann fra Hedehusene Bibliotek, der sammen optræder med sang, rim og remser.

Bagefter planter børnene solsikker og maler.

En af de deltagende dagplejere er Annie Poulsen, der har været dagplejer i 11 og et halvt år.

- Det er det mest fantastiske job at være dagplejer. Det er så givende at være med til at give de små en rolig og tryg start på livet, og de giver jo også en masse tilbage til os den anden vej. Vi får tætte relationer til børnene og familierne, siger Annie Poulsen, der i sin dagpleje i Hedehusene passer fire børn, som i øjeblikket er mellem otte måneder og knap to år.

Hun fortæller, at den lokale fejring af Dagplejens Dag har ændret form henover årene. Hvor dagplejerne tidligere mødtes på torvet ved stationen i Hedehusene med pyntede barnevogne, har man med årene fået et gæstehus, hvor man de sidste mange år har samles for at fejre dagen. Af denne grund er det måske heller ikke så synligt længere for omverdenen, at dagen markeres, bemærker Annie Poulsen.

Men for de, som dagen handler om, er det en glad dag.

- Dagplejens Dag er en festdag ligesom en fødselsdag. Det er en glad og god dag, siger Annie Poulsen.

Men det er også en vigtig dag for dagplejerne.

- Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på os selv. Vi er et unik dagtilbud, selvom vi er ikke så mange, og det er et område, der helt generelt bliver skåret på. Så vi bruger dagen på at vise, at vi eksisterer, og at vi faktisk foretager os en masse med børnene i dagplejen, siger Annie Poulsen.

Udover dagplejere, børn, forældre og bedsteforældre, er det også typisk både tidligere dagplejebørn og kommende forældre, der deltager i Dagplejens Dag.

I Høje-Taastrup Kommune er der i alt 16 dagplejere og derudover en håndfuld gæstedagplejere. Lige i år er det dog kun dagplejerne fra Hedehusene, der deltager i arrangementet, da gæstehuset i Taastrup er blevet flyttet og endnu ikke er færdigt.

Dagplejens Dag bliver generelt brugt til at synliggøre dagplejen og det arbejde dagplejerne laver i det daglige.