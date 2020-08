Se billederne: BørneFestiBal rykkede til Byhaven

BørneFestiBal er en stor børnefest, der hvert år afholdes i Fælledparken i København, og som efterfølgende drager på tour i store dele af landet. Denne sommer kommer de til Hedehusene - dog i et mindre format end det plejer for at kunne leve op til corona-retningslinjerne.

På scenen var blandt andre Wafande, MGP-stjernerne Liva, Mynthe samt Karla & Liva, for ikke at forglemme det seje band HipSomHap, og parken var der forskellige aktiviteter og madboder for de fremmødte.

- Det er fantastisk, at vi på kort tid har kunne få et samarbejde oppe at køre med holdet bag BørneFestiBal og få dem til Byparken i Hedehusene. En stor del af børnefamilierne i Høje-Taastrup holder ferie hjemme, og så er det dejligt, at vi kan byde på kulturoplevelser tæt på dem. Det er helt sikkert at være med til BørneFestiBalen. Vi overholder alle gældende retningslinjer, og vi har personale på, der sikrer, at vores gæster holder afstand og meget mere. Det bliver en børnefest under sikre forhold for både gæster og medarbejdere, siger Philip Correll, der er konstitueret teater- og kulturhusleder.