De mange fremmødte fans ville rigtig gerne snakke med de fire Nybygger-par ved lørdagens åbent hus-arrangement i Nærheden. Her er det Thomas og Mike, som hilser på nogle af de mange fremmødte.

Se billederne: 4000 besøgte Nybyggerne

Taastrup - 24. marts 2018

Omkring 4000 fans og seere var mødt frem for at se de lejligheder, man de sidste ni uger har kunnet følge på skærmen.

Tirsdag efter påske - den 3. april - afgøres det endeligt i en live-finale, hvilket af årets fire hårdt arbejdende deltagerpar, der vinder den kæmpestore hovedpræmie: den spritnye 120 kvadratmeter 2E-lejlighed til 3,4 millioner kroner, som de flittigt og talentfuldt har ombygget og indrettet i løbet af programmerne.

I løbet af lørdagen kunne de mange fremmødte også hilse personligt på deres favoritter udenfor ved de enkelte deltagerpars respektive boder.

- Det er overvældende og rørende at opleve den kærlighed, som vi føler fra alle, vi møder og taler med i dag og i øvrigt de mange, som har genkendt os på gaden de seneste uger og måneder hjemme i Randers, mens programmerne er blevet sendt. Lutter søde bemærkninger, lyder det mellem fankrammene fra Thomas fra parret med de mange grønne planter i blå lejlighed, Thomas og Mike.

- Nu håber vi bare så meget, at vi vinder. Vi kan næsten ikke leve med, hvis ikke vi permanent skal bo her. Faktisk har vi allerede søgt ind på henholdsvis pædagog- og indretningsdesignerstudierne i Roskilde og København. Så fed en lys, moderne lejlighed at få lov at arbejde med og et sted, som vi har lagt så meget hjerte i at personliggøre efter vores smag, tilføjer kæresten Mike i en kort pause, mens fansene i en fortsat strøm kommer hen og stiller spørgsmål trods den fortsatte vinterkulde.

Nogle af dem ligefrem afleverer små gaver blandt andet medbragte påskeæg i fanblåt og også posevis af godbidder til de tos pekingeser, Bella, der også har været meget synlig i programmerne.

På samme måde foregår det selvfølgelig ved de tre andre lige så populære deltagerpars boder, hvor fans også hele tiden samler sig med hyldest og opmuntrende spørgsmål. Her har et af parrene blandt meget andet modtaget et flot litografi fra en begejstret fan.

Og den store interesse glæder naturligvis også arrangøren af dagens åbne hus, programrækkens hovedsponsor og "glade giver" for tredje år i træk af hovedpræmien, 2E Projektsalg - alle 3000 adgangskort var revet væk på forhånd, og mange flere dukkede op på dagen for at få et glimt af lejlighederne og parrene.

- Selvfølgelig sælger vi ikke ligefrem lejligheder og boliger sådan en dag. Folk møder op for at komme tæt på nybyggerne og deres spændende indretning. Men vi har fra tidligere Nybyggerne-sæsoner erfaret, at de går hjem herfra og tænker og taler positivt om 2E Projektsalg og vores koncept, når de senere møder venner og bekendte, der overvejer ny bolig. På den måde har vi også de tidligere sæsoner oplevet, at kendskabet øges og vi får en masse ambassadører med positive forhåndsindtryk vores boligkoncept, forklarer projektmægler Mikkel Clausen, 2E Bolig Projektsalg.