Se billedserie Det er en anderledes hverdag, der møder eleverne på Mølleholmskolen, der genåbner. Ikke fordi skoleleder Per Hovmand skal på skolebænken, men fordi eleverne vil sidde med større afstand og skal have undervisning på en anden måde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billeder og video: Her er elevernes nye hverdag i skolen

Taastrup - 16. april 2020 kl. 05:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en anderledes hverdag, der møder eleverne i 0. til 5. klasse på Mølleholmskolen, der igen er klar til at komme i skole igen.

Skolen er klar, forsikrer skoleleder Per Hovmand, der viser rundt, dagen før eleverne begynder igen og mens de sidste forberedelser klares.

Kantinen er lavet om til klasselokale for 4.C, og hver klasse får egen indgang til skolen. Alle tiltag er lavet, så man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Vi fordeler eleverne ud over hele skolen, og vi har heldigvis ikke de store problemer, fordi vi er en stor skole arealmæssigt. Indtil videre har det handlet om logistik og at få det praktiske til at være klar, siger Per Hovmand.



De borde, der normalt bruges til elevernes eksamener er hevet frem og skal bruges som skoleborde i biblioteket, hvor lærerne er i gang med de sidste forberedelser. Foto: Kenn Thomsen



Men det er også en dilemmafyldt tid. Hvad må man, og hvad må man ikke, står ikke altid klokkeklart nedskrevet i retningslinjerne.

- Det største dilemma har været, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer passer i forhold til vores virkelighed. Eksempelvis skal børnene trøstes, hvis de slår sig, men lærerne spørger, om de må give et kram eller lægge en hånd på skulderen af dem. Det har været svært, og derfor er det vigtigt, at vi tager snakken om dilemmaerne, så de ikke bliver fejet ind under bordene. Men den største udfordring har helt klart været at holde os ajour med retningslinjerne, så vi kan holde os inden for banen, siger Per Hovmand.

Bekymrede forældre Også bekymrede forældre har man skullet håndtere.

- Der er forældre, der har frygt for smitte, som derfor vælger at holde deres børn hjemme. Vi skal registrere fravær og så appellerer vi til, at de aflevere deres børn, og at de kontakter lægen, hvis de er bange for smitte og ser sig selv i risikogruppen. Og så sikrer vi fjernundervisning af de børn, der er derhjemme, siger Per hovmand.

Se en video af, hvordan der ser ud på Mølleholmskolen

Han fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke er klare retningslinjer for hvordan skolen skal håndtere den slags, men at han er tryg ved at tage imod alle børnene i skolen, når myndighederne siger god for det.

- Når Søren Brostrøm understreger, at børnene ikke er forsøgskaniner, så er jeg tryg ved det på børnenes vegne, siger Per Hovmand.

Børnene savner hinanden Han har glædet sig til at eleverne kommer tilbage i skole igen.

- Det bliver godt at få eleverne tilbage, fjernundervisning er som at koge suppe på en Maggi-terning. Det er ikke den rigtige vare, så det bliver godt. De savner hinanden, og de savner nogle ordentlig læringsmiljøer, og jeg er glad for, at vi kan sætte gang i nogle undervisningstiltag, siger Per Hovmand. Se billederne af den nyindrettede skole i galleriet øverst i artiklen.

