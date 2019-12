Se billedserie En ubrudt flamme fra fødselsgrotten i Betlehem fandt torsdag vej til fredslyset, alterlysene og adventlysene i Rønnevang Kirke. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Se billeder og video: Fredslys fandt vej til kirken

Taastrup - 06. december 2019 kl. 10:23 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en stemningsfuld fredslysandagt i Rønnevang Kirke fandt en ubrudt flamme fra fødselsgrotten i Betlehem torsdag vej til fredslyset, alterlysene og adventlysene i kirken.

Det er en tradition, der er blevet holdt i hævd i mange år - og således var det 20. gang, at kirkens fredslys blev tændt på denne måde - og med god hjælp fra både Sct. Georg Gilderne og kirkens børnekor, der både bar lyset det sidste stykke og gik Lucia i samme anledning.

Selve andagten blev holdt af sognepræst Flemming Bak Poulsen, mens kirkens organist Henny Holm stod for børnekorets luciaoptog.

- Vi holder jo fredslysandagten, fordi det er en lang tradition i Rønnevang. Med den sætter vi fokus på lyset og dets betydning op mod jul. Vi giver folk mulighed for at tænde et lys for et menneske, de har mistet, én der har det svært eller for en sag. Netop dét tror jeg, er vokset i betydning med årene. Det at tænde et lys i kirken er noget, folk gerne bruger, siger Flemming Bak Poulsen.

Lys i mørket Det er både budskabet om fred og at finde lys i mørket samt julens budskab, det handler om under andagten.

- Mine tanker går i retningen af, at vi har brug for noget, som mennesker at holde fast i - noget der kan lede os, når vi bliver udfordret af livet på forskellig vis. Her kommer lyset ind og skinner i mørket, siger sognepræsten.

Han henviser til et langt kapitel kaldet en samle fra det gamle testamente, hvor Guds ord bliver sammenlignet med en lygte og lyset som vejledning.

Passer på flammen Det er Anne Pii fra Sct. Georgs Gilderne i Høje-Taastrup, der har haft det ærefulde hverv at passe på flammen, indtil den er en vigtig del af andagten i Rønnevang Kirke.

- Jeg har haft lyset stående derhjemme i min brændeovn. Det giver en dejlig varm fornemmelse. Jeg opbevarer den i en petroleumslampe, som jeg fylder petroleum på to gange om dagen, så flammen ikke går ud, og så har jeg selvfølgelig en backup, hvis uheldet skulle ske, fortæller Anne Pii.

Hun har passet på flammen i 10 år i træk.

Rønnevang Kirkes børnekor bar lyset det sidste stykke og gik Lucia i samme anledning, da der torsdag var fredslysandagt i kirken. Foto: Thomas Olsen



Oprindeligt stammer flammen fra den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem. Anne Pii har dog hentet flammen fra den katolske kirke Sankt Laurentii i Roskilde i slutningen af november. Flammen har været her siden 2003, og den er rejst dertil fra Betlehem med mellemstationer i Østrig og i Tyskland, før den er nået til blandt andet Danmark.

Anne Pii fortæller, hvordan man tidligere som i Roskilde har haft et optog fra Axeltorv i Taastrups bymidte og hen til Rønnevang Kirke på dagen for fredslysandagten med flammen. Men grundet manglende tilslutning og på grund af udfordringer med at have et optog i myldretiden på Taastrup Hovedgade, er denne tradition ebbet ud omkring 2010.

Til fredslysandagten i Rønnevang Kirke var det i år Anne Pii der havde til opgave at læse årets fredslysbudskab, der er skrevet af generalsekretær Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors.

- Budskabet handler i år om at have mod til fred, fortæller Anne Pii.

En lang historie Fredslyset stammer ubrudt fra den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem, og den symboliserer fred, forståelse og venskab i verden.

Fredslysfejringen startede i begyndelsen af 1980'erne, hvor den østrigske radio fik idéen om at lade en spejder tænde en lygte ved den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem og føre denne til Østrig og derfra til resten af Europa. Aktionen gennemførtes i starten under navnet »Lys i mørket«.

I flere lande er der udviklet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne om at få fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem bragt ud til alle, der er interesseret i at modtage det.

Sådan et samarbejde er der også i Danmark, lyset modtages som en gave med budskabet: »Fred på Jorden«.

Sankt Laurentii Kirke i Roskilde og Vor Frue Kirke i Aarhus har i de senere år passet og plejet Fredslysflammen fra fødselsgrotten i Betlehem, så i Danmark udgår Flammen fra disse byer.