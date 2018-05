Se billedserie Omkring 70 frivillige genopførte lørdag slag fra Den Amerikanske Borgerkrig i Hedeland. Foto: Thomas Olsen

Se billeder og video: Den amerikanske borgerkrig i røg og damp

Taastrup - 26. maj 2018 kl. 18:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det naturskønne område Hedeland blev for en stund omdannet til et sandt inferno af kugler og krudt, da foreningerne »American Civil War Reenactors of Denmark« (ACWRoD) og »Blue and Grey« lørdag genopførte slag fra Den Amerikanske Borgerkrig.

På behørig afstand kunne interesserede følge slagets gang, når de gråklædte sydstatssoldater kæmpede mod de blå nordstatssoldater i »det første slag ved Rappahannock Station« i borgerkrigen.

Det var også muligt at komme helt tæt på, for ved amfiteatret havde de cirka 70 frivillige slået lejr for at genskabe 1860'ernes USA, og her var man velkommen til både at spørge, røre og prøve det meget udstyr, foreningerne havde taget med.

- Vi forsøger at efterligne virkeligheden, som den var, og genskabe historien og hændelserne fra borgerkrigstiden, forklarer Peter Hagen fra Hedehusene, der er en af tovholderne på arrangementet.

- Vores væsentligste formål er at formidle og styrke og udbrede interessen for Den Amerikanske Borgerkrig og for reenactment.

Eventet har de senere år været afholdt nær Rønnede på Sydsjælland, men denne gang var det rykket til Hedeland, som for en weekend var omdannet til Staten Virginia i august 1862.

Se mange flere billeder fra dagen i billedgalleriet.