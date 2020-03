Se billedserie Sarah Brandsborg fra Taastrup er uddannet Social- og sundhedshjælper og sagde straks ja, da Muhammed bad om hendes hjælp til at styre en hjælpegruppe på facebook. Foto: Privat

Sarah og Muhammed ville bare hjælpe: Forbløffede over reaktionerne

Taastrup - 17. marts 2020 kl. 06:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muhammed Cetinkaya fra Taastrup har i den grad fået bekræftet sin tro på det bedste i danskerne. Midt i corona-krisen oplever han, hvordan de står sammen på tværs af alder, landsdele og køn, og hvordan fremmede rækker hånden ud for at hjælpe sin næste.

- Jeg mener personligt, at vi i Danmark altid har været gode til at hjælpe hinanden, og jeg vil gå så langt og påstå, at det at hjælpe er en del af det danske DNA, siger Muhammed Cetinkaya.

Han er medicinstuderende på 5. semester, og da coronakrisen for alvor ramte landet med statsministerens pressemøde onsdag aften, satte han sig til tasterne og oprettede en gruppe på Facebook, hvor man kan søge eller tilbyde hjælp, hvis man på den ene eller anden måde er ramt i forbindelse med coronaudbruddet.

- Jeg kunne se, at behovet for sådan en gruppe var der. Gruppen blev lavet med inspiration for udlandet, hvor der for et stykke tid siden var et jordskælv i Tyrkiet, hvor der blev lavet en gruppe efterfølgende, som gav basis for, at en masse kunne få hjælp økonomisk, fortæller Muhammed.

I gruppen kan man søge eller tilbyde hjælp til eksempelvis indkøb, hundeluftning, afhentning af medicin, børnepasning, madlavning eller bare en telefonsamtale med et andet menneske.

Voksede hurtigt Efter blot nogle timer var gruppen allerede oppe på 200-250 medlemmer, og Sarah Brandsborg fra Taastrup var meget aktiv i gruppen. Muhammed spurgte derfor, om hun ville være ordfører og sprede budskabet i fællesskab, og det ville hun rigtige gerne.

De havde dog slet ikke regnet med, at gruppen ville blive så stor. Den startede i Taastrup, men har nu bredt sig til hele landet, og både unge, ældre, kvinder, mænd og endda børn har tilbudt at hjælpe.



Muhammed Cetinkaya læser medicin på 5. semester og har taget initiativ til en gruppe på Facebook, hvor danskerne kan udveksle hjælp og tjenester under corona-krisen. Foto: Privat



Efter fire dage er gruppen nu på over 5.500 medlemmer.

- Vi er alle forbløffet over den reaktion, og at initiativet er blev taget så godt imod. Det var meget overvældende og fantastisk at se, hvor forenet et folkefærd vi kunne være på tværs af hele Danmark. Men tænk, at der skal sådan en tragisk situation til, for at folk kan vise sådan et sammenhold, siger Muhammed.

Løfter i flok De to unge Taastrup-borgere håber, at gruppen kan give basis for, at hjælp kan organiseres til ramte eller udsatte borgere.

- Vi håber og tror på at løfte hinanden i flok, og det er det, vi bestræber os på at gøre. Vi spreder budskabet, skaber dialogen og vi modtager opgaven alle mand, som en enhed, siger Muhammed, som er glad for at se, at der allerede er en hel del mennesker, som har modtaget den fornødne hjælp gennem gruppen. Og han håber, at endnu flere kan modtage hjælp.

Du kan finde gruppen på facebook: Tilbyd/søg hjælp i forbindelse med COVID-19 (coronavirus)

