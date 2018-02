Se billedserie På Plejecentret Birkehøj er der en støtteforening for pårørende til beboerne. Foreningen står omkring hvert kvartal for et arrangement, hvor medlemmerne kan hygge og få en fælles oplevelse sammen med beboerne på plejecentret. Senest i anledning af Kyndelmisse, hvor vokalgruppen LineUp optrådte. Foto: Jens Vollquartz

Sang og selskab: Støtteforening spreder glæde på plejecenter

Taastrup - 20. februar 2018 kl. 18:19 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En støtteforening for pårørende på Plejecentret Birkehøj i Høje-Taastrup tilbyder arrangementer, som beboere og pårørende kan deltage i. Foreningens formål er at give beboerne gode oplevelser med deres kære, og dette betyder meget, også for de pårørende.

Det fortæller medlemmer af støtteforeningen kaldet »Birken«, som gerne vil sprede det gode budskab.

Joan Sandbæk Vig er én af de pårørende, som er medlem af Birken. Hendes demensramte mand bor på Birkehøj.

- Det er så godt, at støtteforeningen eksisterer. Det er guld værd, siger hun.

- Det betyder meget for mig som pårørende, at der bliver gjort noget ekstra for de ældre, og at de får positive oplevelser. På plejecentret er der generelt fokus på, at livet leves HELE livet, lige meget hvor gammel man bliver eller hvordan man har det, siger Joan Sandbæk Vig.

Hun nævner både bankospil, flotte dekorationer på bordene og musik som noget positivt ved arrangementerne, der bliver afholdt i Birkehøjs caféområde.

Joan Sandbæk Vig bor selv i Fløng og har med held stemt dørklokker hos private, ligesom butikker og firmaer i Fløng har doneret et beløb til støtteforeningen. Selv deltager hun og hendes mand i samtlige arrangementer afholdt af Birken.

Givende at hjælpe

Plejecenter Birkehøj åbnede i 2014 og har både en somatisk afdeling og en afdeling for demensramte. Støtteforeningen Birken har eksisteret et par år.

Nuværende fungerende formand Jens Vollquartz har overtaget efter Vibeke Drost, der i sin tid startede støtteforeningen op.

Han har ikke selv pårørende boende på Birkehøj, men kender mange blandt personalet og beboerne alligevel. Blandt andet fordi han i forvejen er såkaldt cykelpilot på kommunens plejecentre og herigennem laver frivilligt arbejde på blandt andet Birkehøj.

- Jeg synes, det er givende at give de ældre gode oplevelser og ad den vej glæde dem, siger han - både om at være cykelpilot og ved at være med i Birken.

- Birken er en støtteforening, hvor det koster et mindre årligt beløb for medlemmerne. For disse penge laver vi arrangementer hver tredje måned for beboerne og de pårørende, som supplerer de gode aktiviteter og arrangementer, der allerede er på Birkehøj, fortæller Jens Vollquartz.

I Birken er der typisk tale om arrangementer, der indeholder musikalsk underholdning i form af eksempelvis bands eller andre optrædende og som samtidig kalendermæssigt ligger tæt på en traditionel mærkedag eller en årstid - senest kyndelmissen. Men også sådan noget som advent, løvfald eller sommer er blevet markeret.

Den 12. marts er der generalforsamling i Støtteforeningen Birken kl. 19. Det foregår på plejecentret Birkehøj. Inden selve mødet kommer et par kommunale konsulenter forbi og holder foredrag om demens.

Læs eventuelt mere om Birken på støtteforeningens Facebook-side.