Se billedserie Hos Nordic Harvest dyrkes salaten på 14 etager høje hylder helt uden jord eller sprøjtemidler. Nu kan man købe det i Føtex og Bilka. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Salater dyrket på meterhøje hylder kan nu købes i butikkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Salater dyrket på meterhøje hylder kan nu købes i butikkerne

Taastrup - 27. april 2021 kl. 11:39 Kontakt redaktionen

Som de første i landet dyrker Nordic Harvest i Taastrup salater og krydderurter på meterhøje hylder i en lagerhal på det nye grønttorv, og nu kan alle få lejlighed for at smage de banebrydende afgrøder. Nordic Harvest har nemlig indgået et samarbejde med Salling Group, så de vertikalt dyrkede salater og friske krydderurter fremover kan købes i føtex og Bilka landet over.

- Produkterne fra Nordic Harvest er unikke i smag og kvalitet. De er fremstillet uden brug af sprøjtegifte, med et cirka 250 gange mindre vandforbrug og gennem en helt optimal arealudnyttelse. Vi har i flere år troet på Nordic Harvests innovative produkter og glæder os over, at det nu er blevet til virkelighed, siger Stephan Bruhn, der er kategoridirektør i Salling Group, og fortsætter:

- Vi ved, at forbrugerne er interesseret i den grønne omstilling, fødevaresikkerhed og varer uden kemi, og vi er overbeviste om, at bæredygtige produkter i denne form bliver et hit. Derfor går vi også stort ud og lancerer i samtlige føtex' og Bilka'er til en start.

Med aftalen kommer Nordic Harvest til at levere næsten tre tons salater og krydderurter om ugen til Salling Group. Det er samtidig planen, at der løbende skal prøves nye produkter af i Salling Groups kæder.

Skal ikke skylles På Nordic Harvests vertikale farm i Taastrup sker dyrkning af afgrøderne på hylder i 14 etager, hvilket udnytter plads og sikrer en minimalt vandforbrug.

Fra høst og til, at de ligger i pakken på køl, går der cirka 10 minutter. Fra frø til supermarked har de aldrig været i kontakt med jord, menneskehænder, bakterier, svampesporer eller skadedyr. Og de behøver derfor ikke blive skyllet, hverken når de pakkes, eller inden de skal bruges hjemme ved spisebordet. Der er altså ingenting undervejs, som nedbryder planten, og derfor har produkterne en imponerende holdbarhed, der minimerer madspild.

- Vi kunne ikke have fundet en bedre lanceringspartner end Salling Group. Vores fælles værdier omkring bæredygtig produktion og deres dygtige sans for smag og kvalitet har gjort, at vi har fra vores spæde start haft en fantastisk dialog og et godt samarbejde. Jeg glæder mig utroligt meget til at se, hvordan de danske forbrugere tager imod vores produkter, siger Anders Riemann, CEO i Nordic Harvest.

Priserne på Nordic Harvest produkterne kommer til at ligge på samme niveau som tilsvarende økologiske varer.

Alle produkterne fra Nordic Harvest leveres afskårne og i bokse, der ikke maser bladene og som samtidig let kan lukkes igen, hvis man ikke bruger det hele på en gang.

Emballagen er dertil lavet af 100 procent genanvendelig genbrugsplast.

relaterede artikler

En af de første i verden: Biologisk gødning sikrer minimal påvirkning af miljøet 07. december 2020 kl. 20:52

Her er høsten altid god: Planter salater i 14 etager 07. december 2020 kl. 19:54

Ministerros til grøn virksomhed 15. september 2020 kl. 12:51