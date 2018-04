Der er bred enighed om, at sagsbehandlingen på handicapområdet i Høje-Taastrup skal styrkes, men et flertal i byrådet ønskede ikke at afsætte de 65.000 kroner, som administrationen havde ønsket. Bevillingen skal afvente budgetforhandlingerne senere på årets, lød det fra Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Sagsbehandling skal styrkes - men ikke hvis det koster 65.000 kroner

Sagsbehandlingen på handicapområdet skal styrkes i Høje-Taastrup Kommune. Det er der bred enighed om i byrådet, men der var ikke flertal for at finde penge til projektet på nuværende tidspunkt, skriver DAGBLADET Roskilde.

Sagen var på dagsordenen til seneste byrådsmøde på baggrund af et forslag fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, og administrationen havde indstillet, at byrådet afsatte 65.000 kroner, så kommunen kan indgå i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med den nationale Task Force på voksen-handicapområdet for at kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

- Vi er enige i at bede Task Forcen om hjælp, og vi erkender, at vi er udfordret på vores sagsbehandling på mange områder. Men samtidig står vi i en budgetoverskridelse, og i sidste måned lavede vi besparelser på selvsamme område på grund af de her overskridelser. Derfor giver det god mening, at beslutningen går videre til budgetforhandlingerne senere på året, så vi kan finde pengene der. Hvis vi tager dem nu, så kommer vi til at lave nogle besparelser på et andet område på de 65.000 kroner, sagde Jeanette Ingemann (K), da sagen blev behandlet på byrådsmødet.