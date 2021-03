Høje-Taastrup Kommune har indgået et styrket samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, som giver kommunen adgang til flere data om de borgere, der konstateres smittet, med covid-19. Det sikrer, at kommunen bedre kan hjælpe og vejlede, lyder det fra borgmester Michael Ziegler. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sætter blus på indsats i hårdt ramt kommune: - Nu skal vi have bugt med smitten

09. marts 2021

Nu bliver der sat blus under kampen for at bringe smittetallet i Høje-Taastrup Kommune ned. Det sker blandt andet med en øget indsats i forhold til smitteopsporing, hvor kommunen nu har fået adgang til langt flere oplysninger om de borgere, der er konstateret smittet med Covid-19.

- Nu får vi data på alle de smittede, men også deres nære kontakter, og på den måde kan vi hjælpe endnu mere med smitteopsporingen, end vi har kunnet hidtil, forklarer borgmester Michael Ziegler (K) om den nye aftale, som kommunen har indgået med Styrelsen for Patientsikkerhed..

Tidligere fik kommunen nemlig kun data på de smittede, som styrelsen ikke selv kunne få fat på, og som kommunen derfor skulle hjælpe med at opsøge. Men nu kan kommunen se data på alle smittede og dermed vurdere, om der er brug for særlige indsatser.

- Hvis vi for eksempel har en familie, vi i forvejen er i kontakt med, så tror jeg på et bedre resultat, hvis det er vores medarbejdere, der kontakter dem i stedet for en studentermedhjælper fra styrelsen. Vi kan tilbyde dem en mere håndholdt indsats, hvor vi sammen kan vurdere, om de har brug for hjælp til isolation, eller om de eksempelvis har brug for hjælp til at få bragt madvarer ud, siger Michael Ziegler og erkender, at det vil kræve nogle ressourcer.

- Men dem er vi nødt til at finde, for vi skal have banket smittetallet ned, siger han og understreger, at det jo heller ikke vil være alle smittede, der har brug for en ekstra indsats.

Test, test, test En anden del af indsatsen er også en stor opfordring til, at alle borgere lader sig teste mindst en gang om ugen.

- Vi har længe arbejdet på at styrke testmulighederne, og det er nu lykkedes med hele tre teststeder i kommunen. Derfor er min store appel til alle borgere, at man bliver testet mindst én gang om ugen. Nu skal vi have fundet og inddæmmet al smitte, siger Michael Ziegler.

Man kan få lavet en PCR-test (i halsen) på Taastrupgaardsvej og i Hedehuset, mens man kan få taget en kviktest (i næsen) i Taastrup Idrætscenter.

Partybussen kommer Som sidste ben i den ekstra indsats vil kommunen sammen med Region Hovedstaden sørge for, at den efterhånden famøse partybus kommer til kommunen den 15. og 16. marts. Ikke med fest, men med test.

Det er en bus med medarbejdere fra kommunen og regionen, hvor man kan blive testet for covid-19.

- Bussen vil komme ud i de områder, hvor der er størst smitte, og det vil typisk være i de boligområder, hvor man bor tæt. Her kan alle blive testet, og man kan eksempelvis besøge opgange, hvor der er konstateret en smittet beboere for at spørge, om ikke naboerne vil testes, når nu bussen er lige uden for døren, forklarer Michael Ziegler.