Sæsonafslutning nærmer sig: Støt de lokale fodboldhelte i sidste hjemmekamp

Der er gratis entre, når Taastrup FC lørdag den 9. juni spiller på hjemmebane mod LSF - et opgør, der er den sidste på hjemmebane i denne sæson for TFC.

Kampen starter klokken 14, og det er klubbens håb, at både nuværende medlemmer, men også tidligere medlemmer tilbage fra dengang det hed Taastrup B 70 og TIK har lyst til at kigge forbi stadion og få nogle hyggelige timer og få hilst på gamle holdkammerater.

I sin seneste kamp, der blev spillet fredag aften, tabte TFC på udebane med 2-1 til Herlev. Den enlige TFC-scoring blev sat ind af Christian Würtz Pedersen med godt 15 minutter tilbage kampen. Scoringen var en reducering til 1-2, da Herlev allerede efter ni minutter havde kunnet juble over to scoringer. Med nederlaget er TFC nummer seks i Danmarksserien, hvor der resterer to runder. Foruden kampen mod LSF skal TFC i sidste runde, der bliver søndag den 16. juni en tur til Karlslunde Stadion, hvor Karlslunde IF klokken 13.30 tager imod TFC. Karlslunde IF er sidst i Danmarksserien.