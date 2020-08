Der kræver særlige kompetencer at få bygget de høje plantehylder, og derfor skal der hentes teknikere ind fra Taiwan, lyder det fra firmaet bag projektet, Nordic Harvest. Politikerne har i den forbindelse givet grønt lys til at opstille beboelsesvogne ved Copenhagen Markets for de udenlandske arbejdere. Illustration: Nordic Harvest

Særlige forhold for udenlandske arbejdere: Grønt lys til beboelsesvogne

Sådan lyder det fra virksomheden Nordic Harvest, der er ved at opføre et såkaldt vertikalt landbrug i 14 etagers højde i en kæmpe lagerhal i Copenhagen Markets.

Det kræver sin mand at bygge et banebrydende anlæg i en størrelse, der ikke er set før i Danmark.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her