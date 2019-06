Sækkepiber indtog landsby

- Mine damer og herrer, I kunne ikke undgå at høre: The Gordon Pipes and Drums, lød det som afsluttende bemærkning fra sognepræst i Reerslev, Jakob Schilling, da en meget høj og meget smuk og stemningsfuld koncert med musik fra sækkepiber og trommer var blevet serveret for tilhørerne til Reerslev Kirkes midsommerkoncert 2019 fredag aften den 21. juni.

En ting var at opleve orkestret gå gennem Reerslev landsby fra byens forsamlingshus og op til Reerslev Kirke iført kilte og spille for fuld skrue. Koncertens publikum fulgte efter i optog og dannede bagtrop. Flere steder på ruten stod beboere ude foran deres huse for at se det sjældne syn.

Noget andet var, da orkestret trådte spillende ind i kirken, og lydstyrken fik et naturligt, men kraftigt, nyk opad på grund af kirkeloftets udformning. Rummet fungerede ganske enkelt som en forstærker.

Som orkestrets stifter Palle H.A.A. Schjerning muntert sagde undervejs:

- Jeg er helt sikker på, at når i går hjem i aften, så har I fået renset ørerne.

I det hele taget var der ind imellem musikken flere humoristiske indslag. Blandt andet blev sognepræsten lokket til at iklæde sig en kilt, mens han lå på kirkens gulv.

Men det var også en koncert med mange velkendte numre i sækkepipesammenhæng. Blandt andet "Amazing Grace" og "Scotland The Brave". Og så fik publikum mulighed for at synge med på for eksempel "Loch Lomond".