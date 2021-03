Se billedserie Foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune er rigt og alsidigt, og nu vil frivillige ildsjæle samle foreningerne på en fælles hjemmeside. Her er det Ældre Sagens Billedmalerskole, der er i aktion.

Sadler om: Fortællingen om lokale foreninger rykker online

Taastrup - 01. marts 2021 kl. 20:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Egentlig var det meningen at samle historien om det rige foreningsliv i Høje-Taastrup Kommune i en flot bog, der kunne fortælle historien om de mange foreninger, der har været med til at forme livet i Høje-Taastrup gennem tiden.

Men den idé er nu skrottet til fordel for en ny hjemmeside, hvor de lokale foreninger og deres historier kan blive samlet.

Formålet er dog stadig det samme: At fortælle den gode historie om foreningerne gennem tiden.

Ideen er udtænkt af en lille håndfuld frivillige foreningsmænd, og ideen er derfor, at det er foreningerne selv, der skal komme med bidrag til hjemmesiden om netop deres forening.

- I kan skrive om lige, hvad I vil. Det kunne for eksempel være, hvad I har fundet på at sjove tiltag, gode oplevelser for jeres medlemmer eller hvem der har været de største ildsjæle i netop jeres forening. I kan også tage enkelte personer fra foreningen, der kunne fortælle deres personlige oplevelse. Det er helt op til jer, hvad I ønsker at fortælle om netop jeres forening, lyder opfordringen til de lokale foreninger.

Hjemmesiden vil derfor vise de forskellige foreninger i Høje-Taastrup Kommune. Hver forening vil få sin egen side, hvor deres egenskaber og historie bliver fremhævet.

Udover at være en reklame for foreninger er ideen også, historierne om de enkelte foreninger bliver fortalt og bevaret.

Ældre falder bort Den oprindelige ide til en samlende bog kom fra Børge Mogensen, som har været aktiv i foreningslivet i mange år, og som også stod bag oprettelsen af blandt andet frivillighedsdagen og foreningsprisen.

- Jeg kunne se, at mange af de ældre medlemmer af foreningerne begyndte at falde fra, og det slog mig, at hvis vi vil bevare foreningernes historie for eftertiden, så er det nok ved at være nu, at vi skal få det indsamlet, har han tidligere fortalt.

Han forhørte sig derfor i sit store netværk, og blandt andre Jens Vollquartz og Leif Loll Jørgensen kom med ombord i projektet, og nu er også Jørgen Skorstengaard og Jens Klarskov Pedersen med.

Borgmester bakker op Foreningsmændene bag tiltaget har også fået borgmester Michael Ziegler til at bakke om projektet, og han er begejstret for idéen.

- I Høje-Taastrup Kommune er vi heldige at have et rigt foreningsliv. Jeg bakker derfor op om dette fine initiativ - netop drevet af engagerede frivillige - og vil gerne opfordre alle foreninger til at skrive jeres historie til denne hjemmeside. På den måde kan endnu flere mennesker få kendskab til foreningernes mange aktiviteter og tilbud, lyder det fra borgmesteren i et brev, der er sendt ud til kommunens foreninger.

Har man lyst til at bidrage til hjemmesiden med sin forenings historie, kan man sende dem til lederen af Blåkildegård Lokal Historiske Arkiv, Lars Spatzek, på lars.spatzek@kroppedal.dk.

Fristen er den 1. maj 2021.