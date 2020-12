Sådan ser corona-tiden ud i malerier

Tema for udstillingen er »Malerier fra corona-året 2020«.

Alle er velkomne til at se udstillingen gratis i sundhedscentrets åbningstid mandag til torsdag 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-14.30

Den traditionelle julefernisering er dog aflyst på grund af Covid-19, og der er heller ingen uddeling af auktionspenge fra årets borgerbilleder fra Frivillighedsdagen i Taastrup og Hedehusene, hvor auktionarius Borgmester Michael Ziegler plejer at overrække et beløb til glæde for nogle værdigt trængende modtagere. Frivillighedsdagene var nemlig aflyst.