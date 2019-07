Se billedserie »The Sound of Music« i Hedeland bliver den eneste musical i Hedeland, selvom selskabet bag, Miolto Arts & Music, havde planer om musicals frem til 2023. Selskabet er gået konkurs. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sådan reagerer de på musical-konkurs: Nogle er ærgerlige - andre mangler deres penge

Taastrup - 30. juli 2019 kl. 05:48 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den verdensberømte musical »The Sound of Music« blev i juni opført i Hedeland, og planen var, at der også de kommende fire år skulle opføres kendte musicals i Hedeland.

Men det kommer ikke til at ske, for selskabet bag musicalen Miolto Arts & Music er under konkursbehandling.

Det er resultatet af, at der ikke er blevet solgt nok billetter til de seks forestillinger i juni på amfiteatret i Hedeland, hvor der er plads til omkring 3000 publikummer. Men da kun 9000 billetter blev solgt, kan projektet ikke løbe rundt, og selskabet bag har drejet nøglen om, fortæller den ene af Mioltos tre direktører Michael Morelli, der ikke ønsker at give et interview, men har sendt en skriftlig kommentar på mail

- I Miolto Arts & Music har vi været glade for det kunstneriske produkt med så mange dygtige og skønne medvirkende på et højt niveau, som gav et begejstret publikum en meget fin og stor oplevelse med »The Sound of Music«. Det var vores helt store forhåbning, at 2019 skulle være startskuddet til en stolt musical-tradition på Hedeland Amfiteater til glæde og gavn for publikum. Derfor er vi naturligvis er utroligt kede af at skuffe dem, ligesom vi beklager på det dybeste de ubehagelige omkostninger, det har fået for de kreditorer, som er kommet i klemme, når et selskab desværre må dreje nøglen om, skriver Michael Morelli.

Der blev kun solgt 9000 billetter ud af 18.000 mulige til de seks forestillinger, og det er under forventningen på mellem 13.000 og 18.000 solgte billetter.

Det var I/S Hedeland, der lavede aftalen med Miolto Arts & Music om, at virksomheden fik eneret i fem år på at lave musicals i Hedeland. Direktør i I/S Hedeland Tina Vesth har ikke mange kommentarer til konkursen, men hun fortæller, at hun er ærgerlig over, at der ikke vil være musicals i Hedeland i fremtiden.

- Jeg er rigtig ærgerlig over det, for det var et super tiltag for Hedeland og borgerne i området omkring, så jeg er ked af den melding. Jeg har også kun hørt positive ting fra folk, der har set det. Publikum har været enormt glade for det, siger Tina Vesth.

Det har konsekvenser for mange, at Miolto Arts & Music er gået konkurs, efter selskabet har produceret musicalen »The Sound of Music« i Hedeland, der blev opført i juni. Leverandører har ikke fået deres penge, og nogle ansatte mangler deres løn.

En af de leverandører er Martin Høeg, der er indehaver af firmaet WGS - Wellness Group A/S i Frederikshavn. Han har leveret kunstgræs til opsætningen, men har ikke fået sine penge.

- Jeg har leveret kunstgræs til »The Sound of Music«, og jeg har ikke fået betaling for det. Undervejs i processen tilbød jeg endda at købe det tilbage for 50 procent, når de var færdige, fordi jeg vidste, at det jo kun skulle bruges i maksimalt 10 forestillinger. Men det kunne de ikke overskue, og nu har jeg fået bekræftet, at det er blevet smidt væk, så jeg står uden hverken græs eller penge, siger Martin Høeg.

Birgitte Schmølker var ansat af Miolto Arts & Music som producent og produktionsleder på forestillingen. Hun fortæller, at hun er ærgerlig over, at det er endt med konkurs.

- Jeg er sikker på, at de har haft de bedste intentioner, og jeg ved også, at de allerede var i gang med at forberede næste års musical. Men de skulle nok ikke have været så ambitiøse i første års projekt, da det er utrolig omkostningstungt at lave udendørs teaterforestillinger, specielt med så mange medvirkende - også selvom, at mange var ulønnede. Jeg har arbejdet hårdere end nogensinde før, så det er virkelig ærgerligt, at det er endt sådan, siger Birgitte Schmølker, der også mangler at få noget af sin løn udbetalt.

En af skuespillerne, Isabel Schwartzbach, der spillede hovedrollen som Maria i forestillingen, fortæller, at hun har ikke noget i klemme med Miolto Arts & Music, og at hun har haft en god oplevelse i forbindelse med forestillingen og en god kontakt med folkene bag.

- Det er ærgerligt, at de er gået konkurs, for der har været så meget kærlighed i det, og de har virkelig brændt for det. Det har været sjovt at lave, og jeg havde virkelig håbet for dem, at det kunne løbe rundt, siger hun og fortæller, at hun har kontaktet Dansk Skuespillerforbund for at få dem til at tage sig af en eventuel sag.

