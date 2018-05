Sådan kan du slippe for kassekøen

Det betyder, at alle medlemmer af Coop kan slippe for kassekøen i Fakta. De kan handle ved selv at scanne varerne med deres mobiltelefon, lægge varerne direkte ned i indkøbsposen og betale med telefonen, uden at skulle stå i kø ved kassen.

Coop har testet systemet, der kaldes Bip & Betal, i en række Kvickly og SuperBrugsen-butikker. Nu er planen, at det inden årets udgang skal rulles ud i alle Fakta-butikker over hele Danmark. I første omgang testes det i 10 butikker, hvor en af de udvalgte er Fakta Taastrup.

»Det skal være lettere og hurtigere at handle i Fakta. Samtidig betyder det, at vi får bedre tid til at sørge for orden i butikken. For der vil ikke blive ændret i bemandingen, selv om det nu vil være muligt at betjene sig selv,« siger forretningsudviklingschef Lars Rasmussen, Fakta.