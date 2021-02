Mathias Olsen på 16 år og Christin Larsen på 18 er to af de unge på Linie 10 i Taastrup, der skal vælge, hvad de skal efter 10. klasse. Privatfoto

Sådan har de unge gjort, når de ikke kunne besøge uddannelser

Taastrup - 15. februar 2021 kl. 11:23 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det har ikke været en optimal proces for mange unge mennesker i 9. og 10. klasse, der senest 1. marts skal beslutte sig, om de skal søge ind på en ungdomsuddannelse og i så fald hvilken.

De unge har nemlig ikke kunnet besøge uddannelserne og være til orienteringsaftener på grund af corona-restriktioner.

18-årige Christin Larsen, der går på Linie 10 i Taastrup, er en af de unge, der har lidt under det.

Hun søger ind på frisøruddannelsen på Next i København, men det har ikke været en optimal proces.

- Jeg har ikke kunnet besøge dem og se skolen. De har haft noget online, hvor de har gennemgået uddannelsen, og det gik helt fint, men jeg ville meget hellere have været ude og besøge dem, siger Christin Larsen.

Hun havde også overvejet at søge ind på pædagoguddannelsen, for som hun siger, så kan hun godt lide at have med mennesker at gøre og tale med mennesker.

Udover begrænsede muligheder for at besøge uddannelserne, så kom Christina Larsen først til Danmark for fire år siden.

Så hun har også skulle sætte sig helt ind i det danske uddannelsessystem og forstå det.

Nåede et besøg

16-årige Mathias Olsen, der bor i Høje-Taastrup går også i 10. klasse på Linie 10. Han har ikke haft samme udfordringer med at få informationer om de uddannelser, han ville vide mere om.

Han vidste nemlig, hvad han ville.

- Jeg var på et forløb på Next i Ishøj i 8. klasse, hvor vi så tømreruddannelsen. Siden dengang har jeg vidst, at jeg ville være tømrer, siger Mathias Olsen, der har søgt ind på tømreruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole, og fortsætter.

- Og i efteråret nåede jeg at være en del af et forløb på skolen, så jeg har besøgt den, siger den kommende tømrerlærling.

Han har valgt den uddannelse, fordi han skal ud og bruge sig selv.

- Jeg er sådan en elev, der ikke kan sidde stille. Jeg skal bruge mine hænder og synes, det er sjovt, siger Mathias Olsen, der i øjeblikket selv bliver online undervist i 10. klasse.

Der er en håndfuld elever, der er til stede på skolen, hvor de deltager i online-undervisningern.

- Vi forventede jo lidt, at det ville stoppe i sommers, men da der så var et pressemøde om, at der nu skulle være online undervisning igen, så blev jeg ret irriteret, siger Mathias Olsen, der dog er fortrøstningsfuld, hvis der også bliver brug for virtuel undervisning efter sommerferien.

- Hvis der bliver online undervisning igen på tømreruddannelsen, så er det overraskende meget, man kan lave som tømrer. Vi kan blandt andet lave 3D tegninger derhjemmefra, siger Mathias Olsen.

I alt går der 689 elever i 9. og 10. klasse på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Tallet gælder både kommunale skoler og privatskoler.