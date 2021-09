Sådan har det tidligere set ud til flagdagen i Taastrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sådan hædres Danmarks udsendte helt lokalt: En ganske særlig dag

04. september 2021

Søndag den 5. september er det national Flagdag i Danmark.

Dagen markeres i Høje-Taastrup Kommune med et offentligt arrangement om dagen og et privat arrangement om aftenen for tidligere udsendte.

Flagdagen begynder med andagt klokken 12.30 i Taastrup Nykirke, som sognepræst Britta Raakjær Vind står for.

Andagten varer indtil klokken 13, hvorefter der er fælles march til æresstenen i Magdas Park. Her kan man deltage i mindehøjtideligheden med kransenedlæggelse og høre talerne af 1.viceborgmester Lars Prier og den lokale garderforeningen.

Efter mindehøjtideligheden er der mulighed for at følges ad til Domhuspladsen til social hygge og til lidt at spise og drikke.

Benjamin Klint fra Veterancafeen og Maria Frydensberg, der er kommunens veterankoordinator, vil være til stede på pladsen.

Maria Frydensberg vil blandt andet fortælle om de kommende tiltag indenfor veteranområdet, og det er også en lejlighed til, at man kan komme med ønsker til tiltag.

- Jeg ser meget frem til endnu engang at markere flagdagen i Høje-Taastrup Kommune. Det er en ganske særlig dag i årets løb, hvor vores opmærksomhed skal være på de udsendte og hylde den bemærkelsesværdige indsats, de yder og har ydet i konflikt- og krigsområder rundt omkring i verden. Jeg er meget stolt over og glad for, at Høje-Taastrup Kommune har opprioriteret veteranområdet med flere ressourcer, initiativer og aktiviteter. Det betyder jo, at vi kan levere en meget bedre og mere sammenhængende indsats på området, siger Lars Prier, 1. viceborgmester og initiativtager til traditionen med at holde lokal Flagdag.

Reception for tidligere udsendte

Om aftenen har Høje-Taastrup Kommune inviteret tidligere udsendte fra kommunen og deres ledsager til reception på rådhuset.

Gæsterne bydes på en let anretning, og som noget nyt i år vil de også kunne opleve en live-transmitteret koncert fra krigsmuseet i København, arrangeret af organisationerne Folk & Sikkerhed & Engage Festivalen.

Der vil også være oplæg af Mikael Storgaard, som er tidligere udsendt for politiet og samtidig lokal fra Høje-Taastrup Kommune.

Udstilling på rådhuset

Frem til 3. september kan man på rådhuset se udstillingen »Gennem Ild & Vand - Udsendt af Danmark«.

Udstillingen fortæller om Danmarks udsendte siden 1948 gennem personlige fortællinger i kortfilm, faktuel viden og genstande fra missionerne.

Man kan blandt andet blive klogere på Danmarks internationale engagement rundt om i verden, og man kan tage på en virtuel træningsmission i Irak og på øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Udstillingen er arrangeret af foreningen »Udsendt af Danmark« og er åben i rådhusets åbningstid.

- På Flagdagen ærer vi Danmarks udsendte - samtidig vil vi med denne udstilling også gerne være med til at oplyse om det at være udsendt og give nuancerede perspektiver på, hvad det vil sige at være udsendt, siger Lars Prier.

