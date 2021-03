Sådan gik åbningen af nyt galleri

De to ejere Helle Hviid og Flemming Jørgensen fik endelig deres mangeårige drøm opfyldt ved at åbne eget galleri.

Helle Hviid fortalte om tankerne bag galleriet og vigtigheden af, at placere et kunstgalleri netop i Taastrup.

I Merete Scheelsbechs tale blev der bl.a. nævnt relationen mellem galleriets navn og Thomas Kingo, en af Danmarks store salmedigtere, som gjorde en dyd ud af at skrive sine salmer i et sprog, som alle kunne forstå.

På samme måde er det galleriets vision at udstille værker i høj kvalitet for alle borgere i Høje-Taastrup - og for den sags skyld hele Danmark.

SMerete Scheelsbech roste desuden de nye galleriejere for deres mangeårige og store engagement for kulturlivet i kommunen. Talen sluttede med at kulturudvalgsformanden officielt åbnede galleriet ved at klippe det røde bånd.