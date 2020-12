Sådan er min jul: Pakkekalender og juletraditioner går i arv

- For mig er essensen af jul, at man mærker nærheden i familien gennem ritualiseret sang og leg. Jeg synes derfor, det er utrolig vigtigt, at jeg juleaften er sammen med et af mine børn, og helst begge, samt mine fem børnebørn og svigerbørn, siger Else Trier.