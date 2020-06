Sådan er erhvervslivet ramt af corona-situationen

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) har været rundt i Hedehusene med Peter Kjeld Jensen, formand for Hedehusene Erhvervsforening, for at få en status på, hvordan coronasituationen har påvirket virksomhederne. Her er det hos Anytime på Hovedgaden, hvor Pia Sølling Øhlers (th.) fortæller. Privatfoto