Sådan driver man en nedlukket butik: Kan stadig rådgive kunderne

Mange forretninger er fortsat lukket ned, og de er i stedet tvunget til at tænke anderledes i forhold til at holde butikken kørende, selvom de kan få del i hjælpepakker og andre tiltag.

Her må man ikke have kunder i butikken på grund corona-nedlukningen, men kun servicen »click &collect«, hvor kunderne bestiller varer på nettet og henter dem i forretningen, der lige nu fungerer som en slags fjernlager.

- Mange vælger at få varerne sendt direkte til deres adresse. Derfor oplever vi selvfølgelig, som så mange andre, en lavere kundestrøm, da mange vælger at blive hjemme, indtil samfundet åbner igen. Mange kunder bestiller online og får varen sendt direkte hjem til sig, hvilke er fint, men det mindsker også kundestrømmen i butikken, siger Martin Hagen butikschef i Hifi Klubben i Taastrup.

- Vi må heldigvis gerne rådgive kunderne - både i butikken, over telefon og på mail. Og der er godt gang i telefonen og mail. Men vi er vant til at byde folk velkommen ind i butikken, afdække deres behov, sætte dem ned i en stol foran de højttalere der passer dem, og se deres begejstringen i deres blik over, hvor godt det lyder, det, vi spiller for dem. Så vores hverdag er bestemt anderledes end før, siger Martin Hagen.