Sådan bliver julen i kirkerne i år: Det må du ikke juleaften

Se billedserie Gudstjenesterne i kommunens kirker bliver anderledes i år. Dels er der begrænset med plads, og så skal man tilmelde sig på forhånd. Det fortæller Søren Nolsøe, der er provst for kirkerne i Høje-Taastrup og Ishøj.

Taastrup - 30. november 2020

Det er ikke let at drive kirke, når coronavirussen sætter begrænsninger for den måde, vi er sammen på.

Det oplever man i kirkerne i Høje-Taastrup Kommune, der er ved at planlægge et af årets højdepunkter: julegudstjenesterne.

For der er begrænsninger på, hvor mange man må være i kirkerummene, der traditionelt set er velbesøgt i julen. Derfor må kirkerne i år tænke anderledes, fortæller Søren Nolsøe, der er provst for kirkerne i Høje-Taastrup og Ishøj.

- Det er en stor udfordring, at vi ikke bare kan gøre, som vi plejer. Og derfor har vi også overvejet, hvad der er vigtigst. Er det sangen, tilstedeværelsen eller det at være mange sammen, siger Søren Nolsøe.

Han fortæller, hvad man gør i kirkerne. Men hver kirke gør noget forskelligt.

- Det, man gør de fleste steder, er at man laver gudstjenester, der kræver tilmelding. Det kan virke ærgerligt i juletiden, men det kan gøre, at man ikke møder forgæves op til lukkede døre. Derudover arbejder nogle kirker i provstiet også med livestream til nogle gudstjenester, siger Søren Nolsøe.

Med eller uden sang I Rønnevang Kirke, hvor han er sognepræst, kommer der normalt op til 800 i kirke juleaftensdag. Det kan der ikke i år, da der er begrænsninger på.

Hvis man skal synge i kirken er der kun plads til 50 personer. Uden sang kan der være 100.

- Det betyder, at vi ikke synger til gudstjenesterne juleaften. Til gengæld holder vi gudstjenester den 23. december, hvor man må synge. Og dem, der vil det, kan komme dagen før juleaften, siger Søren Nolsøe.

I Rønnevang Kirke er der lige nu planlagt tre gudstjenester juleaften og to gudstjenester den 23. december. Der kan skaleres op og laves flere gudstjenester, hvis der er efterspørgsel til det, og så kan man have 500 til gudstjeneste i løbet af juleaftensdag, siger provsten

At de mange julegudstjenester bliver spredt over flere dage, presser også kirkernes personale, fordi der er mere arbejdet.

- Præsterne kan jo deles om det, men nogle kirker har kun en organist, så det presser da personalet. Jeg oplever til gengæld, at de rigtig gerne vil det, siger Søren Nolsøe.

Trods udfordringerne ser Søren Nolsøe frem til juletid.

- Julen betyder meget, og budskabet i evangelierne, er, at vi kan ses sammen og har et fællesskab. Så jeg glæder mig som altid til julen. Det er noget andet at forberede en prædiken til jul, fordi den ikke skal være for tung, fordi der ofte er mange børn, men de voksne skal også have noget ud af den, siger Søren Nolsøe.

Kirkerne har forskellige tidspunkter og måder at tilmelde sig, så Søren Nolsøe opfordrer til, at man holder øje med kirkernes hjemmesider eller ringer til kirkerne for at høre, hvornår der er gudstjenester, og hvordan man tilmelder sig.