Se billedserie To farmaceuter fra Region Hovedstaden kom til Henriksdal for at blande og klargøre vaccinerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Så skete det: Britta har fået første stik

Taastrup - 06. januar 2021 kl. 16:29 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

- Nu kommer der et stik. Kanylen føres nænsomt ind i venstre arm af lægen.

Læs også: Fortsat smitte på to plejecentre

- Nu er det overstået. 72-årige Britta Broberg blev den første borgere på Henriksdal Plejecenter i Taastrup, der blev vaccineret mod Covid-19. Det tog under 15 sekunder, men det var det hele værd.

- Det betyder, at jeg snart ikke behøver at gå og være nervøs for at blive smittet, og så kan jeg forhåbenlig snart se min familie noget mere. Det har været meget begrænset. Man føler sig isoleret, men jeg ved også godt, at det jo er for at passe på os. Men jeg savner mine børnebørn, sagde Britta Broberg inden hun fik vaccinen.

Farmaceuterne fra Region Hovedstaden var forsinkede og skulle lige gøre klar og blande vaccinerne med en meget koncentreret indsats, inden de første borgere og medarbejdere kunne vaccineres. Det skulle være sket klokken 13.00, men først klokken 13.38 skete det, som mange har ventet på.

- Det spænder lidt i armen, men det er ikke slemt. Nu har jeg fået min frihed, når jeg er blevet stukket to gange, sagde Britta Broberg efter stikket. Artiklen fortsætter efter videoen.

Se video herunder Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Britta fik det første stik her i stedet

Håb forude Umiddelbart efter var det den 40-årige social- og sundhedsassistent Mette Schillings tur. I hver vaccinehætte er der cirka seks doser, men så snart de er blandet, har man kun 10 minutter til at give dem, så der skulle fart på.

- Det er perfekt. Nu er vi i gang, og der håb forude, siger hun og fortæller, hvad det betyder for hende.

- Vi har holdt os tilbage rent socialt, men også på arbejdet. Jeg plejer at give borgerne et kram til jul, men den nærhed har vi ikke kunnet give i lang tid. Vi håber, at det ændrer sig nu, siger Mette Schilling, der aldrig har været i tvivl om, at hun ville takke ja til at blive vaccineret mod den sygdom, der har plaget vores land de sidste 10 måneder.

- Det har jeg aldrig overvejet, og jeg gør det for at passe på mig selv og på borgerne, siger hun.

Dagen har været set frem til længe, og flagene var hejst i to flagstænger i dagens anledning.

- Det har været en mærkelig dag. og mange af os har været lidt ved siden af os selv. Nu er det nu, siger hun. Artiklen fortsætter efter billedet.

40-åruge Mette Schilling var første medarbejder på Henriksdal Plejecenter, der blev vaccineret. Hun er social- og sundhedsassistent. Foto: Kenn Thomsen

Symbol på lys Også borgmester Michael Ziegler (K) overværede den første vaccination på Henriksdal Plejecenter.

- Da jeg så regionens bil med vaccinerne på p-pladsen, var det et symbol på lys, og det gav mig en stærk følelse af, at nu sker det, Det betyder meget for mig og rigtig mange andre, at vi er i gang, for så kan vi se enden på det, siger Michael Ziegler, der håber, at mange ser begyndelse på vaccinationerne som en motiverende faktor.

- Jeg håber, det giver en motivation til at alle strammer ballerne sammen, så vi kan stå igennem de kommende måneder, siger Michael Ziegler.

En lettelse På Henriksdal Plejecenter fortæller centerleder Jette Elleby, at hun har set frem til vaccinedagen, som er kommet hurtigere end først udmeldt.

- Det er helt bestemt dejligt. Før jul fik vi at vide, at det ville blive den 12. januar. Det var fedt at vide, at der var en dato. Det blev så rykket til den 10. og nu til den 6. januar. Så vi har været klar, selvom vi har skullet ændre lidt i planlægningen og på vagterne, siger Jette Elleby, der også er leder af Birkehøj Plejecenter.

Meldingen fra forskellige myndigheder er, at man måske allerede i februar kan vaccinere 100.000 borgere om dagen alt efter hvor mange vaccinedoser, der kommer til landet. Bliver det mål opfyldt, er der ikke lange udsigter til, at de ældste og mest sårbare borgere er vaccineret.

- Vaccinationen betyder, at vi som samfund og som mennesker kan se fremad, selvom vi jo ikke kan åbne op nu. For Sundhedsstyrelsen må det også være et kæmpe fremskridt, at man nu kan snart kan have sikret vores ældre borgere. Det er en lettelse. Og det er lidt symbolsk, at lyset kommer tilbage samtidig med at vi vaccinerer, siger Jette Elleby med henvisning til forårets komme.

På de to plejecentre, hun leder, bor der i alt 108 borgere, og med personale bliver i alt omkring 180 personer tilbudt vaccine denne onsdag i januar. To-tre borgere i alt har valgt at takke nej.

- Vi har flere på arbejde i dag, så flest mulige kan blive vaccineret, samtidig med at medarbejderne også skal være her for at observere om, der er nogle borgere, der blive dårlige af vaccinen, siger Jette Elleby.

Har glædet sig Hun fortæller, at de borgere, der har et funktionsniveau, der gør, at de kan forstå, hvorfor samfundet er lukket ned og har været det længe, har glædet sig til vaccinen.

- De glæder sig til, at samfundet kan løsnes op. Også på plejecentret bliver det godt, for vi har holdt borgerne adskilt i levebobler, så de ikke har kunnet se dem, de kender fra de andre afdelinger. Vi håber, at når alle har fået den anden dosis, så kan vi få lov til at åbne op internt på plejecentret og fjerne nogle af restriktionerne. For selvom borgerne måske fortsat kan blive smittet, så bliver de ikke så syge, og så belaster de ikke hospitalerne, som er meget pressede lige nu, siger Jette Elleby, der fortæller at leveboblerne har betydet, at Henriksdal er sluppet for smitte, mens der har været smittetilfælde på Birkehøj.

Også borgerne på de øvrige plejecentre i Høje-Taastrup Kommune blev vaccineret onsdag klokken 13.

