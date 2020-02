Se billedserie Snart bliver det lettere at komme fra Hedehusene til den nye bydel Nærheden, når broen over jernbanen åbner for trafik.

Så sker det: Ny bro indvies med broløb

Taastrup - 21. februar 2020 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart bliver vejen mellem Hedehusene og den nye bydel Nærheden endnu kortere, for nu bliver den nye bro over jernbanen snart taget i brug.

Broen åbner den 29. marts 2020, hvor det bliver fejret, at Hedehusene og Nærheden nu bliver bundet sammen - og at broen med sin markante arkitektur bliver et vartegn for byen.

- Med åbningen af broen får vi en mere naturlig forbindelse mellem Hedehusene og Nærheden, så byen hænger sammen. Nu får gående, cyklende og bilister fra Nærheden lettere adgang til at handle, besøge biblioteket, spise eller gå til frisør i og omkring Hovedgaden, ligesom borgerne i Hedehusene nemt kan komme ud til Nærheden og blandt andet bruge springcentret og det kommende læringshus, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Sådan så det ud, da brodækket

blev løftet på plads.



Kom til broløb I forbindelse med åbningen opfordres der til at finde løbe- og vandreskoene frem: Der afholdes nemlig også et broløb for at markere åbningen. Der er ruter på 3, 6 og 10 km samt en 3 km walk. Alle ruter har start ved opkørslen til broen fra Hedehusene-siden og fører løberne over den nye bro.

Ruten på 3 km går gennem Nærheden, hvor man kommer helt tæt på den nye bydel og den spændende byudvikling - ruten på 6 km går to gange gennem Nærheden. Ruten på 10 km går gennem Nærheden og herfra videre ud i det naturskønne Hedeland.

Man kan tilmelde sig på www.htk.dk/broloeb2020.

Broløbet arrangeres af Fløng Kondi, Høje-Taastrup Kommune og NærHeden P/S.

Åbningsprogram Broen indvies søndag 29. marts 2020 kl. 14 på Hedehusene-siden ved Kallerupvej.

Kl. 14: Taler og snoreklip samt boder fra lokale foreninger m.fl.

Kl. 14.30: Broløbet skydes i gang.

Kl. 14.45: De første løbere forventes i mål - de sidste løbere forventes i mål ca. kl. 16.

Umiddelbart herefter åbnes broen for cyklister og bilister. Markant arkitektur Nærheden vokser i disse år for alvor frem - knap 500 beboere er allerede flyttet ind, og med mange nye byggerier i gang bliver der i de kommende år plads til i alt 6.500 borgere. Dermed kommer hele Hedehusene op på over 18.000 indbyggere.

Udviklingen af Nærheden varetages af byudviklingsselskabet NærHeden P/S, som ejes af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg.

- Nærheden skal være et eksempel på fremtidens bæredygtige forstad, og derfor er det afgørende, at infrastruktur og byrum er af høj kvalitet. Derfor er vi rigtig glade for, at det arkitektonisk er en spændende og flot bro, og vi har i den grad har set frem til indvielsen, siger Peter Cederfeld, direktør i Realdania By & Byg.

Det sidste arbejde med broen pågår i øjeblikket - der bliver blandt andet lavet fuge- og asfaltarbejde, og der skal også sættes lys på broen.