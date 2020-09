Der skal vælges ny biskop i Helsingør Stift, som Høje-Taastrup Provsti er en del af. Her er det Rønnevang Kirke, der også er en del af provstiet, og hvor Søren Nolsøe er sognepræst. Foto: Kenn Thomsen

Så skal der vælges ny biskop

Den nuværende biskop i Helsingør Lise-Lotte Rebel fylder 70 år til januar og går på pension. Hun er i øjeblikket den biskop i landet, der har siddet længst i embedet, efter at hun i 1995 blev valgt som Danmarks første kvindelige biskop.

Nu er fire kandidater klar til at gå til valg om embeddet.

Ifølge Søren Nolsøe, der er sognepræst i Rønnevang Kirke og provst i Høje-Taastrup Provsti, har det betydning for kirkerne i Høje-Taastrup, hvem der bliver valgt som biskop.

- Det betyder noget for menighedsråd og kirker i området, hvem de skal samarbejde med. Er det en, der har blik for den kirkelige bredde, og som har lidt fokus på Vestegnen og ser de muligheder og udfordringer, der er her, siger provsten og fortsætter.