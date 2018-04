Jytte Andersen og Jørgen Skorstensgaard fra Hedehusene sammen med Aiah Noack fra Naturplanteskolen og Knud Anker Iversen. Foto: Kaj Flint

Så plantes der frugttræer igen

Taastrup - 21. april 2018 kl. 16:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er frosten definitivt gået af jorden og de frugttræer, der måtte vente med at blive plantet er nu i gang med at få nye omgivelser. Det sker som led i Danmarks Naturfredningsforenings, DN, lokale kampagne for at få flere frugttræer i det offentlige rum.

Forleden var en flok elever fra Selsmoseskolen i gang med at plante nøddetræer i Taastrupgaards grønne hjørne. Senere hjalp et par af Sejlbjerg Moses venner med at få plantet et par blommetræer ved mosehytten. Efterfølgende blev der plantet æbletræer på det offentlige område ved Lavendelvej ved Høje Taastrup landsby.

Inden frosten stoppede planteaktiviteten er der plantet frugttræer otte forskellige steder i kommunen - ved skoler, samlede bebyggelser og offentlige arealer.

Det er DNs Grønt Guld ordning, der med hjælp fra Velux Fonden finansierer de mange frugttræer, som alle leveres af den lokale naturplanteskole. Ud over at give mulighed for at høste lokal frugt understøtter plantningen også ønsket om at få flere CO2-bindende træer plantet i klimakommunen.