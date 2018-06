Så mange synstab kan undgås: Få tjekket synet og støt forskning

»Vi ved, at det kan betale sig at passe godt på sin øjensundhed, og derfor har vi valgt, at en almindelig synstest hos Louis Nielsen altid hænger sammen med et sundhedstjek af øjnene. På nuværende tidspunkt har vi på landsplan mere end 200 dokumenterede sager, hvor en kunde har fået afdækket symptomer på øjensygdomme, der potentielt kunne have kostet personen synet, hvis ikke det var blevet opdaget. Derfor er det enormt vigtigt, at man med jævne mellemrum får undersøgt sine øjne, og det vil vi gerne gøre vores til, at folk får. Derfor tilbyder vi gratis synstest i juni,« fortæller chefoptiker Jacob Nørgaard fra Louis Nielsen Taastrup.