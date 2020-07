Der er stiftet 195 nye virksomheder i Høje-Taastrup Kommune i første halvår af 2020 trods corona, viser analyse fra Dinero, hvor Martin Thorborg er direktør. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Så mange nye virksomheder er der stiftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange nye virksomheder er der stiftet

Taastrup - 23. juli 2020 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev stiftet 195 nye virksomheder i Høje-Taastrup Kommune i første halvår af 2020. Det viser en ny analyse fra regnskabsprogrammet Dinero.

Det skal ses i lyset af at det seneste halve år har været påvirket af coronavirus, som har kastet erhvervslivet ud i en større krise.

Fra midten af marts og to måneder frem styrtdykkede antallet af små, nye virksomheder.

Det lignede en mavepuster til dansk iværksætteri, som dog heldigvis kun mistede pusten midlertidigt, lyder det fra Martin Thorborg, der er adm. direktør i Dinero.

- Som land har vi ganske enkelt brug for, at der skabes nye virksomheder. Vi har brug for mennesker, som tør starte egen virksomhed. Nye virksomheder er fremtidens vækst-motorer, og det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder, siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero.

På landsplan faldt antallet af nystiftede virksomheder med 12 procent fra første halvår 2019 til første halvår 2020. 15 kommuner oplevede en stigning fra sidste år til i år, mens antallet faldt i 83 kommuner.

- Det er ikke superoverraskende, at antallet af nye virksomheder er lavere i år end sidste år. Da coronavirussen ramte landet, blev det særdeles udfordrende at være selvstændig erhvervsdrivende, for alt lukkede, og fremtiden var pludselig usikker. Heldigvis har nogle mennesker en så stærk iværksættertrang, at de ikke kan lade være med at kaste sig ud i et iværksættereventyr - økonomisk krise eller ej. Det er sejt, siger Martin Thorborg, som også mener udfasningen af IVS som selskabsform ligger til grund for en del af faldet.

Middelfart Kommune havde det største antal nystiftede virksomheder i første halvår. Her steg antallet af nystiftede virksomheder med hele 24 procent.

Fordelt på landsdele oplevede københavnerne det største antal nystiftede virksomheder, også når man sammenligner med befolkningstallet. Her blev stiftet ni nye virksomheder per 1.000 indbyggere skarpt efterfulgt af Nordsjælland med 7,3 og Østsjælland med 7,2.

I Høje-Taastrup svarer antallet af nystiftede virksomheder til 6,3 virksomheder pr. 1000 indbyggere, hvilket giver Høje-Taastrup en 54. plads på landsplan.

Antallet af nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere fremkommer ved at sammenholde antallet af nye virksomheder med antal borgere per primo 2. kvartal 2020. Antallet af borgere er baseret på aldersgruppen 18-64 år, fordi man skal være 18 år for at få et CVR-nummer, og fordi den tidligst mulige folkepensionsalder er 65 år.

I alt blev der stiftet 23.980 nye virksomheder i første halvår af 2020, viser Dineros analyse, som har brugt CVR og Danmarks Statistik, som datagrundlag.