Så kom padel også til Taastrup

Taastrup - 06. oktober 2021 kl. 08:36

Lørdag var der indvielse af de to nye padelbaner i Taastrup Idræts Center, hvor de røde bånd til banerne blev klippet af borgmester Michael Ziegler (K) samt bestyrelsesformanden for Taastrup Idræts Center (TIC) Karsten Weikop.

Padel er en af de sportsgrene, som vokser hurtigst, og nu er denne sport også kommet til Taastrup. Padel er en sport som kan spilles udendørs hele året rundt, men kraftig regn og sne sætter nok spillet på pause et par timer.

Padel har gennem mange år været et ønske fra de store tennisforeninger i kommunen, men etablering af banerne er ikke billigt. Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idræts Center gik sammen og fik økonomien på plads sammen med kommunen, således at der blev bygget en bane i Hedehusene og to baner i Taastrup. Det har betydet, at man har tænkt anderledes, i forhold til hvordan banerne kan komme flest mulige mennesker til glæde. Man kan leje en bane, hvis man ikke er medlem af en tennisklub. Hvis man er medlem af en af de fire tennisklubber hos TIK, Blåkilde, Sengeløse og Hedehusene, er der mulighed for at spille padel som en del af kontingentet.

Der er også planer om at bygge et padelcenter i forbindelse med Racehall.

- Vi ser frem til at byde dem velkommen, da vi håber og mener at det vil styrke padel sporten at have med mange steder at udfolde sig, siger Karsten Weikop fra TIC.

Han fortsætter.

- Som idrætscenter er det vores store vision at samle idræt i Taastrup her i centeret. Vi tror på, at når man kommer her og ser de mange sportsgrene, så bliver man i godt humør og får lyst til at være aktiv og måske prøve en ny idræt en gang imellem. Området skal om et par år gerne emme af rigtig meget sport.

Læs mere om padel i Taastrup og Hedehusene på https://www.padeltaastrup.dk/