Så kan du snart træne igen: Denne dag slår fitnesscentre slår dørene op

For Loop Fitness åbner man samtlige 122 centre den samme dag, og her har man taget alle de forholdsregler, man kan.

- Man vil opleve, at det meste er, som det plejer at være. Dog vil medlemmerne skulle spritte mere af, end de er vant til, og så opfordrer vi selvfølgelig alle til at passe ekstra godt på sig selv og hinanden, siger Brian Schneider.

Hos Fitness World er man også glad for at kunne åbne igen, udtalte direktør Lars Frødstrup tidligere ifølge bt.dk i en pressemeddelelse.

- Vi er meget begejstrede for nyheden om, at vi kan få lov til at åbne vores centre igen, men afventer de endelige retningslinjer. Vi ved, at mange danskere har ventet længe på denne mulighed og glæder sig til at komme tilbage til træningen, og vi glæder os utrolig meget til at tage imod dem og hjælpe dem tilbage i de gode træningsvaner, siger han.