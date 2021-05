Så kan du igen få hjælp med økonomien: Det er den største frygt

- Lovgivningen er således, at en borger skal have et beløb til at leve for. Efter udgifter til lejlighed, herunder strøm og varme, skal en borger have et beløb på kroner 6720 kroner om måneden til at leve for. Har man ikke det, og ens sag kommer i fogedretten, vil man som oftest blive erklæret insolvent. Det betyder i praksis, at dem, man skylder penge, altså kreditorerne, ikke kan inddrive gælden i et halvt år, siger John Bilenberg og fortsætter.