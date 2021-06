Se billedserie Borgmester Michael Ziegler slår det første slag på den nye Padelbane i Hedehusene. Foto: PR

Så kan der spilles: Padelbane indviet med borgmesterslag

Taastrup - 13. juni 2021 kl. 20:56 Kontakt redaktionen

Det blev en stor og flot indvielse, da Høje-Taastrup Kommunes første Padelbane lørdag blev indviet. Det skete i en god omgang blæsevejr, og omkring 150 medlemmer og venner af Hedehusene Tennis og Hedehusene Idrætscenter var mødt op for at deltage.

På de nye baner kan der spilles padeltennis, som er en slags kombination af tennis og squash, og det er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark.

Lørdagens arrangement blev skudt i gang med Hedehusene Tennisklubs årlige standerhejsning, hvorefter formanden for Hedehusene Idrætscenter, Jens Bjerge, gik på talerstolen. Han talte om den begejstring og glæde, der er ved at indvi et nyt idrætsanlæg, hvor man tænker, at vi er »just in time« med en ny aktivitet.

Bagefter fik formand for Hedehusene Tennisklub, Børge Korsholm ordet, og han fortalte om starten og ide-udviklingen til banen, som blandt andet er sket sammen med TIK Tennis.

- Vi må gå nye veje, fortalte Børge Korsholm, og dermed opstod tanken om Padelbaner i Høje-Taastrup Kommune.

Børge Korsholm og Jens Bjerge rettede begge en særlig tak til Fritid & Kultur, Driftsbyen og CEIS - som alle har medvirket til at banen og de flotte rammer blev en realitet.

Borgmester Michael Ziegler gik herefter på talerstolen og holdt den officielle åbningstale, og han var meget begejstret for at byde nye Padelbaner velkommen i Høje-Taastrup Kommune.

Det er blandt andet med til at indfri målet i projekt »Bevæg dig for livet«, som Høje-Taastrup Kommune deltager i, hvor formålet er at få flere borgere til at bevæge sig og dyrke motion.

Padelbanen er også med til at indfri målet om langt flere idrætsaktive medlemmer af foreningerne og samtidig tilbyde de mange nye borgere blandt andet i Nærheden tidssvarende faciliteter.

- Vi forventer stor tilgang af nye medlemmer til Hedehusene Tennisklub, men det bliver også muligt at leje banen, selvom du ikke er medlem af en forening - men så koster det et gebyr for at booke banen, siger Jens Bjerge.